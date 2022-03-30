Haberler Fenerbahçe Joachim Löw Fenerbahçe'ye imza atmadan çalışmalara başladı! Mesut Özil Ozan Tufan ve transfer...

Joachim Löw Fenerbahçe'ye imza atmadan çalışmalara başladı! Mesut Özil Ozan Tufan ve transfer...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, uzun süren pazarlıklar sonrası Alman Teknik Direktör Joachim Löw ile prensip anlaşmasına varırken, geleceğe dair çalışmalara başladı. Löw, Fenerbahçe yönetimiyle beraber yaz transfer sezonunda yapılacak takviyeler için yoğun mesai harcadığı ifade edilirken, Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili de yeni gelişmeler yaşanabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 09:21
Joachim Löw Fenerbahçe'ye imza atmadan çalışmalara başladı! Mesut Özil Ozan Tufan ve transfer...

Fenerbahçe'de teknik adam için geri sayım devam ederken, transfer çalışmaları ise şimdiden başladı.

Joachim Löw Fenerbahçe'ye imza atmadan çalışmalara başladı! Mesut Özil Ozan Tufan ve transfer...

Vitor Pereira'nın gönderilmesi sonrası, uzun süredir devam eden teknik adam görüşmelerinde Joachim Löw ile birçok konuda prensip anlaşmasına varıldı. Henüz resmi imzalar atılmamış olsa da, Alman teknik adam ile transfer konusunda çalışmalar yapılıyor.

Joachim Löw Fenerbahçe'ye imza atmadan çalışmalara başladı! Mesut Özil Ozan Tufan ve transfer...

Sarı-lacivertlilerin maçlarını ekibi ile analiz eden deneyimli teknik adam, hazırlıklı şekilde göreve gelmek istiyor. Fenerbahçe Yönetimi'nde de tüm planlar Löw'ün üzerine yapılıyor. Hatta yeni sezon için transfer planlaması da başladı.

Joachim Löw Fenerbahçe'ye imza atmadan çalışmalara başladı! Mesut Özil Ozan Tufan ve transfer...

Milliyet'in haberinde, Alman teknik adamın istediği ve düşündüğü oyuncularla ilgili bir rapor sunduğu ifade edildi. Bu çerçevede yabancı oyuncuların yanı sıra, gurbetçi futbolcuların da listede yer aldığı öğrenildi.

Joachim Löw Fenerbahçe'ye imza atmadan çalışmalara başladı! Mesut Özil Ozan Tufan ve transfer...

Yerli oyuncu sayının artması ve ligde oyuncu havuzu ile ilgili sıkıntı yaşanması sebebiyle Löw'ün verdiği liste büyük önem taşıyor. Yeni sezonla birlikte şampiyonluk mücadelesi verecek olan takımın aynı zamanda orta ve uzun vadeli sportif hedefleri de olacak. Yeni transfer edilecek isimlerin de bu hedeflere uygun olacağı ifade edildi

Joachim Löw Fenerbahçe'ye imza atmadan çalışmalara başladı! Mesut Özil Ozan Tufan ve transfer...

MESUT VE OZAN ALİ KOÇ'U BEKLEYECEK
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın isteği üzerine Fenerbahçe Yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan konusunda kararı Başkan Ali Koç verecek.

Joachim Löw Fenerbahçe'ye imza atmadan çalışmalara başladı! Mesut Özil Ozan Tufan ve transfer...

Yurt dışında bulunması nedeniyle oyuncularla yüz yüze konuşma imkânı bulamayan Koç'un, Türkiye'ye dönüşü sonrasında hem ikiliyle bir görüşme yapacağı hem de İsmail Kartal ile sorunları konuşacağı öğrenildi.

Joachim Löw Fenerbahçe'ye imza atmadan çalışmalara başladı! Mesut Özil Ozan Tufan ve transfer...

Mesut, "Basın organlarında benim Katar ve ABD takımları ile dirsek temasında olduğum söyleniyor. Katarlılar ile iş yaptığım için bu ülkeyi tercih edeceğim haberleri doğru değil" derken, Amerika ile ilgili söylentileri yalanlamamıştı.

DİĞER
Son dakika: Sadio Mane, Mohamed Salah'ı bir kez daha yıktı! Mısır Dünya Kupası'nda yok
Şevval Şahin’le yaşadığı şiddetli aşkla bilinen Yiğit Marcus Aral kendini Will Smith'e benzetti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor