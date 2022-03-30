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Mesut-Ozan dönüyor

Disiplinsiz davranışları yüzünden kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan için dönüş ümidi doğdu. İki oyuncunun teknik direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarıyla bir konuşma yapacağı kaydedildi. Bu konuşmanın ardından iki oyuncunun yeniden takıma katılacağı iddiası yüksek sesle dillendiriliyor. Dönüşleri Galatasaray derbisinden sonra olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Mesut-Ozan dönüyor
Disiplinsiz davranışları yüzünden kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan için dönüş ümidi doğdu. İki oyuncunun teknik direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarıyla bir konuşma yapacağı kaydedildi. Bu konuşmanın ardından iki oyuncunun yeniden takıma katılacağı iddiası yüksek sesle dillendiriliyor. Dönüşleri Galatasaray derbisinden sonra olacak.
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