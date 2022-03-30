Fenerbahçe’den Larkin bombası

Kanarya potada büyük bir harekat başlattı. Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes'in süper yıldızı Shane Larkin ile görüşüyor. Lacivertbeyazlılardan 3 milyon doların üzerinde bir rakam kazanan milli oyuncunun gelecek sezon bu rakamda indirim yapması bekleniyor. Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından İbrahim Kutluay bir Youtube kanalında "Shane Larkin, Efes'ten ayrılabilir. Onun için bütçe ayıran bir kulüp var" dedi. Moderatörün "Herhalde Monaco" sözü üzerine ise "O kadar uzağa gitme" cevabını vererek Fenerbahçe Beko'yu işaret etti. Yılın transferi olabilir.
Kanarya potada büyük bir harekat başlattı. Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes'in süper yıldızı Shane Larkin ile görüşüyor. Lacivertbeyazlılardan 3 milyon doların üzerinde bir rakam kazanan milli oyuncunun gelecek sezon bu rakamda indirim yapması bekleniyor. Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından İbrahim Kutluay bir Youtube kanalında "Shane Larkin, Efes'ten ayrılabilir. Onun için bütçe ayıran bir kulüp var" dedi. Moderatörün "Herhalde Monaco" sözü üzerine ise "O kadar uzağa gitme" cevabını vererek Fenerbahçe Beko'yu işaret etti. Yılın transferi olabilir.