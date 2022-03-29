Fenerbahçeli Arda Güler'in bonservisi belli oldu! Arsenal ve Barcelona...

17 yaşındaki genç oyuncu Arda Güler performansı ile Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Fenerbahçe'de farklı yetenekleri ile Türk futbolunun önümüzdeki yıllar içinde büyük başarılara imza atacak ismi olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz günlerde Güler ile sözleşme yenileyen Fenerbahçe'nin de oyuncuyu serbest bırakma bedeli öğrenildi.