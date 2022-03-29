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Fenerbahçeli Arda Güler'in bonservisi belli oldu! Arsenal ve Barcelona...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin genç starı Arda Güler'in transferine dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin geleceği olarak addedilen Arda Güler için transfer teklifi gelmesi halinde istenecek rakam belli oldu. Peki, Fenerbahçe Arda Güler için ne kadar bonservis belirledi? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 13:09
Fenerbahçeli Arda Güler'in bonservisi belli oldu! Arsenal ve Barcelona...

17 yaşındaki genç oyuncu Arda Güler performansı ile Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Fenerbahçe'de farklı yetenekleri ile Türk futbolunun önümüzdeki yıllar içinde büyük başarılara imza atacak ismi olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz günlerde Güler ile sözleşme yenileyen Fenerbahçe'nin de oyuncuyu serbest bırakma bedeli öğrenildi.

Fenerbahçeli Arda Güler'in bonservisi belli oldu! Arsenal ve Barcelona...

30 MİLYON EURO'YA SERBEST
Yetenekli oyuncu Arda Güler'in serbest kalma bedeli de belli oldu. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin genç oyuncu Güler'in serbest kalma bedelini 30 milyon olarak belirledi.

Fenerbahçeli Arda Güler'in bonservisi belli oldu! Arsenal ve Barcelona...

ARSENAL'DEN TEKLİF, BARCELONA TAKİPTE
Türkiye Gaztesi'nin haberien göre sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Arda Güler, Avrupa ekiplerinin radarında.

Fenerbahçeli Arda Güler'in bonservisi belli oldu! Arsenal ve Barcelona...

İngiltere basınında yer alan haberlere göre; 17 yaşındaki oyuncu için Arsenal'in teklifte bulunduğu belirtildi. Öte yandan İspanyol Sport gazetesinde yer alan habere göre ise Barcelona da Arda Güler'i gündemine aldı.

Fenerbahçeli Arda Güler'in bonservisi belli oldu! Arsenal ve Barcelona...

ARDA GÜLER'İN FENERBAHÇE KARNESİ
Arda Güler, sarı-lacivertli formayla bu sezon 11 resmi karşılaşmanın 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Genç yıldız, bu maçlarda takımına 1 gol ve 4 asistle katkı sağladı.

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