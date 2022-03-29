Fenerbahçeli Arda Güler'in bonservisi belli oldu! Arsenal ve Barcelona...

17 yaşındaki genç oyuncu Arda Güler performansı ile Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Fenerbahçe'de farklı yetenekleri ile Türk futbolunun önümüzdeki yıllar içinde büyük başarılara imza atacak ismi olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz günlerde Güler ile sözleşme yenileyen Fenerbahçe'nin de oyuncuyu serbest bırakma bedeli öğrenildi.
30 MİLYON EURO'YA SERBEST
Yetenekli oyuncu Arda Güler'in serbest kalma bedeli de belli oldu. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin genç oyuncu Güler'in serbest kalma bedelini 30 milyon olarak belirledi.
ARSENAL'DEN TEKLİF, BARCELONA TAKİPTE
Türkiye Gaztesi'nin haberien göre sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Arda Güler, Avrupa ekiplerinin radarında.