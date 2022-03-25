Dündar bölmek için aday!

Fenerbahçe'de 9 Nisan'da yapılacak Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimi öncesi 'kılıçlar' çekildi... Mevcut başkan Vefa Küçük, adaylığını açıklayan Uğur Dündar için FBTV'de, "Kendisi tüm Fenerbahçeliler'in değil ısmarlama aday ve bir projenin adayıdır. Diyor ki Fenerbahçe'yi ayrıştırmaya değil birleştirmeye geliyorum. Birleştirmeye değil, bölmek, karıştırmak ve bir siyasi görüşe hizmet etmek için aday oluyorsun" dedi. Küçük, Dündar'ı düelloya davet ederek, "Cesur Dündar mikserliği bırak, çık karşıma hesaplaşalım" çağrısı yaptı.