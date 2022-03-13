FENERBAHÇE HABERİ: Transferde flaş gelişme! Osayi Samuel'e İskoç kancası

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli forma altında en iyi dönemini geçirirken, performansı da Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de bu sezon özellikle sağ bekte forma giydiği maçlardaki etkili futbolu ile adından söz ettirmeyi başaran ve teknik direktör İsmail Kartal'ın da bundan sonraki süreçte savunmanın sağında görev vermeyi düşündüğü Nijeryalı futbolcuya bazı kulüpler ise transfer teklifi yapmak için hazırlık yapıyor.