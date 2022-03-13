Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Transferde flaş gelişme! Osayi Samuel'e İskoç kancası

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde flaş gelişme! Osayi Samuel'e İskoç kancası

Son dakika spor haberi: Miguel Crespo'ya Atletico Madrid ile Everton'un talip olmasının ardından performansı sürekli artan Osayi Samuel'e de İskoç temsilcisi Glasgow Rangers kanca attı. Osayi'nin önümüzdeki süreçte taliplerinin daha da artmasının yüksek ihtimal olduğu da ifade ediliyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Transferde flaş gelişme! Osayi Samuel'e İskoç kancası

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli forma altında en iyi dönemini geçirirken, performansı da Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde flaş gelişme! Osayi Samuel'e İskoç kancası

Fenerbahçe'de bu sezon özellikle sağ bekte forma giydiği maçlardaki etkili futbolu ile adından söz ettirmeyi başaran ve teknik direktör İsmail Kartal'ın da bundan sonraki süreçte savunmanın sağında görev vermeyi düşündüğü Nijeryalı futbolcuya bazı kulüpler ise transfer teklifi yapmak için hazırlık yapıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde flaş gelişme! Osayi Samuel'e İskoç kancası

Takvim'de yer alan habere göre Osayi-Samuel'in şu an için en ciddi talibinin ise Nijeryalı futbolcuyla hem geçtiğimiz yaz hem de devre arasında ilgilenen İskoç ekibi Rangers olduğu iddia ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde flaş gelişme! Osayi Samuel'e İskoç kancası

Rangers'ın uzun süredir takip ettiği Osayi-Samuel için önümüzdeki yaz Fenerbahçe'nin kapısını resmen çalmaya hazırlandığı öne sürülüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde flaş gelişme! Osayi Samuel'e İskoç kancası

Sarı-lacivertli yönetimin ise geçtiğimiz ocak ayında 500 bin euro bedelle transfer ettiği Osayi'den ciddi bir bonservis geliri beklediği belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde flaş gelişme! Osayi Samuel'e İskoç kancası

Osayi-Samuel için bazı İngiliz kulüplerinin de ilgisi olduğu, Fenerbahçe'nin ise bu durumu fırsata çevirerek oyuncunun fiyatını artırmayı hedeflediği ifade ediliyor.

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