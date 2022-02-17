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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu yıldız! Randal Kolo Muani

Spor haberi... Gelecek sezon için kolları şimdiden sıvayan Fenerbahçe'ye flaş bir öneri geldi. Alınan bilgiye göre menajerlerin Sarı-Lacivertli ekibe önerdiği öğrenilen isim Fransa Ligi'ne damga vurmuş Randal Kolo Muani oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kongolu futbolcu için yönetim düğmeye bastığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu yıldız! Randal Kolo Muani

Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe son dönemde forvette yaşanan sıkıntıya çözüm bulmak için kolları sıvamış durumda... Scout departmanı ile çalışmalar yapan ve çok sayıda ismi listesine alan Sarı-Lacivertliler'in gündemine flaş bir isim girdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu yıldız! Randal Kolo Muani

BU SEZON LİGDE 8 GOLÜ VAR

Nantes forması giyen Randal Muani'nin menajerler aracılığıyla Fener'e önerildiği belirlendi. Fransız yıldız bu sezon Ligue 1'de 23 maçta 8 gol atıp 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Takvim'in derlediği habere göre Sezon sonu Nantes ile sözleşmesi bitecek olan Muani'nin Sarı-Lacivertli kurmaylar tarafından mercek altına alındığı ifade edildi. 7 kez Fransa U21 milli takımının formasını giyen 23 yaşındaki forvete çok sayıda talibin olduğu belirtiliyor. F.Bahçe'nin Muani ile ilgili maliyet ve performans araştırmaları yaptığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu yıldız! Randal Kolo Muani

FİYATI 12 MİLYON EURO

Kongo asıllı olan genç yıldız 1.87 cm boyuna rağmen atletik özellikleri ile ön plana çıkıyor. Nantes altyapısında yetişen Randal Kolo Muani'nin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. Fransız forvet hem forvetin en ucunda hem de iki kanatta oynayabiliyor.

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