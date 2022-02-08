Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de senaryo aynı oyuncular farklı!

Fenerbahçe'de senaryo aynı oyuncular farklı!

İrfan Can Kahveci'nin F.Bahçe'ye geldiğinden bu yana yaşadığı sakatlıklar Mehmet Ekici'yi hatırlattı! Sarı-lacivertliler, Ekici transferinde Trabzonspor'u, Kahveci'de ise Galatasaray'ı ekarte edip mutlu sona ulaşmıştı. Ancak iki oyuncu da yaşadıkları sakatlıklar yüzünden, kendilerinden beklenen performansın çok uzağında kaldılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 06:56
Fenerbahçe'de senaryo aynı oyuncular farklı!

Ocak 2021'de F.Bahçe'ye imza atan İrfan Can Kahveci sakatlık rekoru kırdı! 4 sezon formasını terlettiği Başakşehir'de sadece 4 ciddi sakatlık yaşayıp 13 karşılaşma kaçıran milli futbolcu, sarılacivertli forma ile geçirdiği bir yıllık sürede 5. kez sakatlandı. Bugüne kadar 16 maç kaçıran İrfan, 3 karşılaşmada ise cezası nedeniyle oynayamadı. Mart ayı başındaki Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle gelen ancak sakatlıklar nedeniyle hayal kırıklığı olan Mehmet Ekici'yi hatırlattı.

Fenerbahçe'de senaryo aynı oyuncular farklı!

HEM SAKATLIK HEM HASTALIK!

Sabah'ın haberine göre Mehmet Ekici için Trabzonspor ile büyük gerilim yaşanmış, oyuncu Fenerbahçe'ye gelebilmek için 6 ay boyunca futbol oynamama riskini göze almıştı. 2017 yılında geldiği sarı-lacivertli takımdaki ilk sezonunda 4 önemli sakatlık yaşayarak neredeyse hiç oynamamıştı. İrfan Can Kahveci de benzer şanssızlığı yaşıyor. Fenerbahçe'ye Başakşehir'den geldiğinde sakatlığı devam eden milli oyuncu, ardından Koronavirüs'e yakalandı. Geçen sezonun sonunda uyluğundan sakatlanan İrfan, bu yıl ise sırasıyla 2 kez adale, son olarak da omuz sakatlığı yaşadı. Ekici şu anda hiçbir takımda forma giymiyor.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü teknik adamdan kötü haber! Yeni adresi belli oldu...
Bensu Soral'ın buzları erittiği Hakan Baş'ın Cannes'ta bulunan 750 bin Euro'luk evinde Hande Soral'ın yaş günü tatili
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor