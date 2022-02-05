Fenerbahçe'de Fatih Yiğit Şanlıtürk Ümraniyespor'a transfer oldu!

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de mevcut oyuncularla ilgili yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. Son olarak Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiralayan sarı-lacivertliler bir diğer genç isim Fatih Yiğit Şanlıtürk ile yolların ayrıldığını açıkladı.



19 yaşındaki futbolcunun öncelikli geri alma hakkı kulüpte olmak üzere bonservisiyle Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a transfer olduğu ifade edildi.



Bu sezon A Takım'da Süper Lig'de forma giymeyen Fatih Yiğit Şanlıtürk, Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçında 6 dakika süre aldı. Eleme turundaki Helsinki maçında ise 1 gol kaydetti.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Akademimizden yetişen, A Takımda da forma giyme şansına erişen genç oyuncularımızdan Fatih Yiğit Şanlıtürk öncelikli geri alma hakkı kulübümüzde olmak üzere bonservisiyle Ümraniyespor'a transfer olmuştur. Futbolcumuza Ümraniyespor'da sakatlıktan uzak başarılı bir kariyer diliyoruz.