FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan sol bek atağı! Charalampos Lykogiannis... (FB spor haberi)

Ara transfer döneminin başından bu yana sol bek transferi için uğraşan Fenerbahçe 'de Charalampos Lykogiannis sesleri yükseliyor. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla 'nın haberine göre Sarı-lacivertliler, Cagliari 'nin 28 yaşındaki Yunan sol bekiyle anlaştı.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lykogiannis ile el sıkışan Fenerbahçe'nin Cagliari ile de büyük oranda anlaştığı belirtildi. Alınan bilgilere göre yönetim, transferi oldukça düşük bir maliyete bitirme konusunda çok önemli bir mesafe kat etti.