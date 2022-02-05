Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan sol bek atağı! Charalampos Lykogiannis... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan sol bek atağı! Charalampos Lykogiannis... (FB spor haberi)

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda özellikle sol bek mevkisine yoğunlaşan sarı lacivertlilerde, aranan isim Serie A'da bulundu. Kanarya, Yunan sol bek Charalampos Lykogiannis ile anlaşmaya çok yakın. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan sol bek atağı! Charalampos Lykogiannis... (FB spor haberi)

Ara transfer döneminin başından bu yana sol bek transferi için uğraşan Fenerbahçe'de Charalampos Lykogiannis sesleri yükseliyor. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Sarı-lacivertliler, Cagliari'nin 28 yaşındaki Yunan sol bekiyle anlaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan sol bek atağı! Charalampos Lykogiannis... (FB spor haberi)

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lykogiannis ile el sıkışan Fenerbahçe'nin Cagliari ile de büyük oranda anlaştığı belirtildi. Alınan bilgilere göre yönetim, transferi oldukça düşük bir maliyete bitirme konusunda çok önemli bir mesafe kat etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan sol bek atağı! Charalampos Lykogiannis... (FB spor haberi)

1.90 boyundaki Lykogiannis, bu sezon Cagliari formasıyla 20 maça çıktı. Daha önce Sturm Graz ve Olympiakos'ta oynayan 28 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 2.5 milyon Euro...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan sol bek atağı! Charalampos Lykogiannis... (FB spor haberi)

6 kez Yunanistan formasını giyen Lykogiannis'in transferinin pazartesi gününe kadar olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan sol bek atağı! Charalampos Lykogiannis... (FB spor haberi)

BİZİMKİLERLE KONUŞTU

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Charalampos Lykogiannis'un teklif aldıktan sonra ilk iş olarak Türkiye'de oynayan vatandaşları Pelkas, Bakasetas ve Siopis ile görüştüğü öğrenildi. Yunan yıldızın Fener'e gelmeyi çok istediği de belirtildi.

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