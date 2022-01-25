Everton'dan Vitor Pereira kararı! "Fenerbahçe ve Münih'te..."

Süper Lig'in ilk yarısında alınan kötü sonuçlar üzerine Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Vitor Pereira, Everton'ın gündemindeydi. Rafael Benitez ile yollarını ayıran Everton'ın, 2019 yılında da gündeme gelen Vitor Pereira ile görüştüğü belirtilmişti.
Ancak gelen son haberler, bu görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı yönünde. İngiliz Sky Sports'un haberine göre ise bunun nedenleri şu şekilde;
"Silva iki yıldan biraz daha uzun bir süre önce görevden alındığında, onun halefi olmakla yakından bağlantılı olan bir adam Vitor Pereira'ydı. 53 yaşındaki menajer, yedi günlük bir süre boyunca Toffees ile müzakerelerde bulundu ve olumlu sonuçlanmadı.
Çin Süper Ligi'nde menajerlik yaparken Pereira özel olarak Sky Sports'a şunları söyledi: Bu her zaman bir onurdur ve çok saygı duyduğum bir kulüp tarafından listede yer almaktan son derece müteşekkirim.
Pereira, 2013'te Martinez David Moyes'un yerini almadan önce Everton tarafından da değerlendiriliyordu ve bu hafta sonu Portekiz'den ileri düzey görüşmeler için Merseyside'a gittiğini iddia eden haberlerle birlikte, fırsat tekrar önünde belirmişti.
Pereira, son olarak Fenerbahçe'de başarısız bir sezon geçirerek, Türk devlerini masada beşinci ve liderlerden 14 puan geride bıraktı. 2019'da getirilmediyse peki neden şimdi yeniden listede?"
"Hayranları, arka arkaya Portekiz şampiyonlukları kazandığı Porto ve 2015'te bir Yunan yerli çiftini kazandığı Olympiakos da dahil olmak üzere bir dizi en iyi Avrupa kulübünü yönettiği gerçeğine işaret edecek.
Ancak aynı zamanda, 2016/17 sezonunda teknik direktör olarak görev yaptığı altı ayda, 1860 Münih'i Almanya'da üçüncü lige düşürerek istenmeyen bir sicile de sahip.
Everton'da da Benitez atamasını feci şekilde yanlış yapmaktan kazanan olmadı. Pereira'nın bir kimlik krizinin ortasında, şu anda Everton'u devralmak için doğru profil olmadığı çok açık.
Bir küme düşme savaşındaki önceki deneyimi, Everton'ın şu anda ihtiyaç duyduğu kurtarıcı olmadığını gösteriyor."