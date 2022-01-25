Everton'dan Vitor Pereira kararı! "Fenerbahçe ve Münih'te..."

Ancak gelen son haberler, bu görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı yönünde. İngiliz Sky Sports 'un haberine göre ise bunun nedenleri şu şekilde;

Süper Lig 'in ilk yarısında alınan kötü sonuçlar üzerine Fenerbahçe 'nin sözleşmesini feshettiği Vitor Pereira , Everton 'ın gündemindeydi. Rafael Benitez ile yollarını ayıran Everton'ın, 2019 yılında da gündeme gelen Vitor Pereira ile görüştüğü belirtilmişti.

"Silva iki yıldan biraz daha uzun bir süre önce görevden alındığında, onun halefi olmakla yakından bağlantılı olan bir adam Vitor Pereira'ydı. 53 yaşındaki menajer, yedi günlük bir süre boyunca Toffees ile müzakerelerde bulundu ve olumlu sonuçlanmadı.

Çin Süper Ligi'nde menajerlik yaparken Pereira özel olarak Sky Sports'a şunları söyledi: Bu her zaman bir onurdur ve çok saygı duyduğum bir kulüp tarafından listede yer almaktan son derece müteşekkirim.

Pereira, 2013'te Martinez David Moyes'un yerini almadan önce Everton tarafından da değerlendiriliyordu ve bu hafta sonu Portekiz'den ileri düzey görüşmeler için Merseyside'a gittiğini iddia eden haberlerle birlikte, fırsat tekrar önünde belirmişti.

Pereira, son olarak Fenerbahçe'de başarısız bir sezon geçirerek, Türk devlerini masada beşinci ve liderlerden 14 puan geride bıraktı. 2019'da getirilmediyse peki neden şimdi yeniden listede?"