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Alex'i Fenerbahçe'ye getiren menajer Juan Figer hayatını kaybetti

Alex de Souza'yı Fenerbahçe'ye getiren menajer Juan Figer, 86 yaşında hayatını kaybetti. Figer, dünya futbolunun en tanınmış menajerleri arasında yer alıyordu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 18:49
Alex'i Fenerbahçe'ye getiren menajer Juan Figer hayatını kaybetti

Alex de Souza'yı Fenerbahçe'ye getiren menajer Juan Figer, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Brezilyalı menajer Juan Figer özellikle Güney Amerikalı oyuncuları Avrupa'ya transfer etmesiyle tanınıyordu. Figer 50 yıllık menajerlik hayatında birçok kulüp ve oyuncu ile çalıştı. Futbol dünyasında Lugano, Kleberson, Ze Roberto gibi isimlerin danışmanlığını yapmıştı.

BREZİLYALI YILDIZLARIN AVRUPA'YA TRANSFERİNDE ETKİLİ OLDU

2004 yılında ise Alex de Souza'yı efsane olacağı Fenerbahçe'ye getirmişti. Alex Cruzeiro'dan 5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuş Fenerbahçe'de geçirdiği 8 yılda takımı 3 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa kazanmıştı. Alex bu sürede 2 defa da gol kralı oldu. Figer Real Madrid ile birlikte çalışırken Ze Roberto, Baptista, Cicinho, Filipe Luis, Savio ve Robinho'nun yanı sıra Neymar'ın da Barcelona'ya gelişinde etkili olmuştu.

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