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FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve ayrılık gerçekleşiyor! Vitor Pereira'nın yerine 3 aday

Son dakika spor haberi: Gaziantep'teki hayal kırıklığının ardından ipler koptu. Fenerbahçe Başkanı, bu maça kadar arkasında durduğu Vitor Pereira ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin devre arasına kadar teknik direktör değişikliğine gideceği iddia edildi. Fenerbahçe yönetimi, Pereira'nın yerine 3 aday belirledi. İşte Vitor Pereira'nın sonunu getiren olaylar ve Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve ayrılık gerçekleşiyor! Vitor Pereira'nın yerine 3 aday

Lider Trabzonspor'un kaybettiği haftada farkı tek haneye (9 puan) düşürme fırsatı yakalayan Fenerbahçe, Gaziantep'te büyük hüsran yaşadı, işler arap saçına döndü. Bu maça kadar teknik direktör Vitor Pereira'nın arkasında duran başkan Ali Koç, bu kez ipleri kopardı. Portekizli teknik adam ile yolların ayrılması konusunda net kararını veren Koç'un devre arasına kadar değişikliğe gideceği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve ayrılık gerçekleşiyor! Vitor Pereira'nın yerine 3 aday

Beşiktaş maçına da takımın başında çıkması beklenen 53 yaşındaki hocanın; yönetimin görüşme halinde olduğu isimlerin geliş tarihlerine göre ilk yarının kalan maçlarında da görevde kalıp kalmayacağı belli olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve ayrılık gerçekleşiyor! Vitor Pereira'nın yerine 3 aday

BAŞKAN BU KEZ KIZDI
Fenerbahçe yönetiminde birçok isim, üst üste alınan Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor karşısında yenilgilerinin ardından Vitor Pereira'nın gönderilmesini istemişti. Taraftarların da ağır eleştirilerde bulunduğu dönemde Portekizli teknik adama sahip çıkan Ali Koç'un son Gaziantep yenilgisiyle bir hayli sinirlendiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve ayrılık gerçekleşiyor! Vitor Pereira'nın yerine 3 aday

Tecrübeli hocayı kadro tercihleri konusunda da eleştiren Fenerbahçe Başkanı'nın sezon başında gündeme gelen teknik adamlardan ikisiyle temasa geçtiği de ileri sürüldü. Ali Koç'un listedeki isimlerden biriyle devre arasına kadar anlaşması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve ayrılık gerçekleşiyor! Vitor Pereira'nın yerine 3 aday

10 PUAN GERİDE KALDI!
İkinci dönemini yaşadığı F.Bahçe'de hedef adam haline gelen Pereira, 2015-16'nın çok gerisinde kaldı. Sarı-lacivertlilerdeki ilk döneminde 16 haftalık bölümde 11 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplayan Pereira; ikinci döneminde 27 puanda kaldı, 5 yenilgi aldı. Kanarya'daki ilk döneminin 16. haftasında Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, 25 gol atıp, 12 gol yerken; bu sezon 26 gole karşılık kalesinde 20 gol gördü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve ayrılık gerçekleşiyor! Vitor Pereira'nın yerine 3 aday

İŞTE VITOR PEREIRA'NIN SONUNU GETİREN OLAYLAR
-Kadroda istikrar sağlayamaması
-Oyun planı ve oyuncu tercihleri
-Yaptığı geç ve yanlış değişiklikler
-Yıldız isimlerle soğuk savaş yaşaması
-Son maçta formda olan Sosa'nın kulübeye çekilmesi
-Sezon başından bu yana Gustavo'da ısrarcı olması

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve ayrılık gerçekleşiyor! Vitor Pereira'nın yerine 3 aday

TEKNİK ADAM ADAYLARI
1- Slaven Bilic
Çin ekibi Beijing Guoan ile 31 Aralık 2021'de sözleşmesi sona erecek Hırvat hocanın listede ilk sırada yer aldığı iddia ediliyor. Sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen 53 yaşındaki teknik adamın ismi daha önce görev yaptığı Beşiktaş'la da anılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve ayrılık gerçekleşiyor! Vitor Pereira'nın yerine 3 aday

2- Okan Buruk
2019-20'de şampiyonluk yaşadığı Başakşehir'den sonra ailevi sorunları nedeniyle takım çalıştırmayan genç hoca işbaşı yapmaya hazır. F.Bahçe yönetiminin yerli isimler arasında ilk tercihinin 48 yaşındaki teknik adam olduğu belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve ayrılık gerçekleşiyor! Vitor Pereira'nın yerine 3 aday

3- Joachim Löw
Alman Milli Takımı'nın ardından dinlenme kararı alan 61 yaşındaki hoca gündemden düşmüyor. Daha önce görev yaptığı Fenerbahçe'yi tekrar çalıştırmaya sıcak baktığı belirtilen tecrübeli teknik adam listedeki yerini koruyor, temaslar da devam ediyor.

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