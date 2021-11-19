MHY: Kazanmaktan başka çaremiz yok

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Mert Hakan Yandaş, dün basının karşısına çıktı. Derbinin önemine değinen MHY, "Bütün takım olarak odaklandığımız tek şey var. Galatasaray'ı yenip taraftarlarımızı mutlu etmek. Hafta boyunca çok iyi çalıştık. Maçı takım olarak ilk günden beri yaşıyoruz. İnşallah pazar günü bizim için çok güzel bir gün olur ve mutlu olarak evimize döneriz. Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Geçmişi unuttuk. Çünkü kaybedilmiş hiçbir şey yok. Herkes çok kötü şeyler yazıyor ama lig çok uzun bir maraton. Geçen sezon son 10 haftada 8 puanı kapattık. İnandığımız sürece bizim yapamayacağımız bir şey olduğunu düşünmüyorum.

"YETER Kİ KAZANALIM"

Mert Hakan Yandaş, bir soru üzerine de şunları söyledi: "G.Saray'a gol atmaktan ziyade galibiyet önemli. Gol de çok önemli. Futbolun meyvesi. Hepimiz çok isteriz gol atmayı ama bundan ziyade takımın kazanması daha önemli. Herkesin temennisi 'İnşallah sen atarsın' yönünde. İnşallah kazanırız da kim atarsa atsın."