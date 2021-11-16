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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerabahçe'ye Valencia piyangosu! Teklif...

Fenerbahçe transfer haberleri: Enner Valencia, Fenerbahçe'de sergilediği başarılı performansla dikkat çekmeye devam ediyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın Fenerbahçe'nin bonservissiz kadrosuna kattığı Enner Valencia için ara transferde sarı-lacivertli kulübe sürpriz bir teklifin geleceği iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 15:26
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerabahçe'ye Valencia piyangosu! Teklif...

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Enner Valencia başta Avrupa kulüpleri olmak üzere bir çok takımın dikkati çekmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerabahçe'ye Valencia piyangosu! Teklif...

32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon geldiği Fenerbahçe'de çıktığı 35 maçta 13 gol 4 asist yapmayı başarmıştı. Bu sezon ise Valencia çıktığı 14 maçta 7 gol 3 asistlik performans gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerabahçe'ye Valencia piyangosu! Teklif...

ENNER VALENCIA PREMIER LİG YOLCUSU MU?

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'ya Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın talip olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerabahçe'ye Valencia piyangosu! Teklif...

Ekvador basınının duyurduğu haberde İngilizler sarı lacivertlilere 4.5 milyon Euro bonservis teklifinde bulunacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerabahçe'ye Valencia piyangosu! Teklif...

4.5 MİLYON EURO BONSERVİS

İngiliz kulübü Wolverhampton'ın sarı lacivertlilerin başarılı oyuncusu Valencia'yı kadrosuna katmak için ısrarlı olduğu belirtildi. Wolverhampton Premier Lig'de bu sezon 11 maçta 16 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerabahçe'ye Valencia piyangosu! Teklif...

SÖZLEŞMESİ 2023'TE SONA ERİYOR

Ekvardorlu yıldız Fenerbahçe'ye bonservisi elinde gelmişti. 2023 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Valencia için İngiliz devi her şartı zorlamaya hazırlanırken Fenerbahçe'nin Valencia'yı bırakıp bırakmayacağı merak konusu.

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