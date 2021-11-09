Fenerbahçe için İtalya'dan bomba teknik direktör iddiası! Francesco Farioli...

Fenerbahçe 'deki ikinci döneminde 12 Süper Lig maçında 6 galibiyet elde edebilen, son 4 lig maçında galibiyet alanamayan, UEFA Avrupa Ligi grubunda ise 4 maçta 1 galibiyet alan Vitor Pereira ile yolların ayrılacağı yönünde haberler giderek artıyor.

Son olaran Kayserispor karşısında alınan 2-2'lik beraberlik sonrası Ülker Stadı'nda ve maç çıkışında Sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç yönetimi ve Pereira aleyhine istifa tezahüratları yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ İDDİASI

Vitor Pereira ile yolların ayrılacağı haberlerinin yoğunluğu milli araya girilmişken giderek artıyor. Başkan Ali Koç'un, Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş ile bir görüşme yapacağı iddia edildi. Bu iddia, sosyal medyada çok konuşuldu.