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Fenerbahçe için İtalya'dan bomba teknik direktör iddiası! Francesco Farioli...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın ayrılığı gündeme gelirken, bir bomba iddia da İtalya'dan geldi. Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Fatih Karagümrük'te görev alan İtalyan teknik direktör Francesco Fario'li getirmek istiyor. İşte o flaş iddia ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 14:54
Fenerbahçe için İtalya'dan bomba teknik direktör iddiası! Francesco Farioli...

Fenerbahçe'deki ikinci döneminde 12 Süper Lig maçında 6 galibiyet elde edebilen, son 4 lig maçında galibiyet alanamayan, UEFA Avrupa Ligi grubunda ise 4 maçta 1 galibiyet alan Vitor Pereira ile yolların ayrılacağı yönünde haberler giderek artıyor.

Fenerbahçe için İtalya'dan bomba teknik direktör iddiası! Francesco Farioli...

İSTİFA TEZAHÜRATLARI

Son olaran Kayserispor karşısında alınan 2-2'lik beraberlik sonrası Ülker Stadı'nda ve maç çıkışında Sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç yönetimi ve Pereira aleyhine istifa tezahüratları yaptı.

Fenerbahçe için İtalya'dan bomba teknik direktör iddiası! Francesco Farioli...

ŞENOL GÜNEŞ İDDİASI

Vitor Pereira ile yolların ayrılacağı haberlerinin yoğunluğu milli araya girilmişken giderek artıyor. Başkan Ali Koç'un, Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş ile bir görüşme yapacağı iddia edildi. Bu iddia, sosyal medyada çok konuşuldu.

Fenerbahçe için İtalya'dan bomba teknik direktör iddiası! Francesco Farioli...

İTALYANLAR FARIOLI'Yİ DUYURDU
Şenol Gneş iddiası sosyal medyada yoğun bir şekilde dönerken İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun internet sitesinde Francesco Calvi imzasıyla Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü çalıştıran genç teknik adam Francesco Farioli ile ilgilendiği yönünde Haber yayınlandı.

Fenerbahçe için İtalya'dan bomba teknik direktör iddiası! Francesco Farioli...

Di Marzio da sosyal medya hesaplarından bu haberi paylaştı.

Fenerbahçe için İtalya'dan bomba teknik direktör iddiası! Francesco Farioli...

Haberde Vitor Pereira ile beklenen çıkışı yakalayamayan Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'te iyi işler yapan 32 yaşındaki Farioli'yi takımın başına geçirmek istediği ifade edildi.

Fenerbahçe için İtalya'dan bomba teknik direktör iddiası! Francesco Farioli...

"ALİ KOÇ, SÜLEYMAN HURMA İLE GÖRÜŞECEK"

İtalyan basınında yer alan haberde Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un, Farioli için Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma ile görüşeceği belirtildi.

Fenerbahçe için İtalya'dan bomba teknik direktör iddiası! Francesco Farioli...

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Farioli'nin 2023'te sona erecek sözleşmesini 2024'e kadar uzattıklarını söylemişti.

Fenerbahçe için İtalya'dan bomba teknik direktör iddiası! Francesco Farioli...

NEWCASTLE UNITED'A DA YAZILMIŞTI

Francesco Farioli'nin ismi, Prens Selman önderliğindeki konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United'ın teknik direktörlüğü için de geçmiş, Newcastle United, göeve Eddie Howe'u getirmişti.

Fenerbahçe için İtalya'dan bomba teknik direktör iddiası! Francesco Farioli...

FARIOLI'NİN FATİH KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak Türkiye macerasına başlayan Farioli, Mart 2021'de Fatih Karagümrük'ün başına geçti. Geçen sezon 10, bu sezon ise 12 maçta takımın başında görev yapan 23 yaşındaki İtalyan teknik adamın 1.59 puan ortalaması bulunuyor.

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