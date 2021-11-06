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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gerginlik! Ali Koç'tan flaş tepki

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Kasım ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Ali Koç yaptığı konuşmada, " Soruları cevaplamayı düşünüyordum ama konuşacaklarımı da konuşmamaya karar verdim." dedi. İşte o ifadeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 16:16 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 16:30
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gerginlik! Ali Koç'tan flaş tepki

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Kasım ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Düzenlenen toplantıya; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, YDK Başkanı Vefa Küçük ve YKD üyeleri katıldı.

Bazı konuşmacıların ardından kürsüye çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sitemkar bir tavırla yaptığı açıklamada, "5 saat olmak üzere buradayız. Yönetim kurulumuzun yüzde 80'i burada. Bazılarının sportif görevleri var, bazıları gelemedi. Kulübümüzün profesyonel kadrolarının hepsi burada. 5 saattir burada toplandık. Toplantının yarısı salondan ayrılmış vaziyette. 3 saattir de ilgiyle konuşmacıları izliyorum. Ahmet Bey ve Zafer Bey gibi insanlara çok cevabım var. Soruları cevaplamayı düşünüyordum ama konuşacaklarımı da konuşmamaya karar verdim. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Bunlar bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

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