FENERBAHÇE HABERLERİ - Christoph Daum'dan Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu ile ilgili çarpıcı sözler!

EMRE BELÖZOĞLU'NA SİTEM

Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'ın bu senenin başlarında "Yarın çok geç, bugün Daum. Daum'la şampiyon oluruz" şeklindeki çağrısını da duyduğunu anlatan Daum, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kim bilir belki şampiyon olurduk. Fenerbahçe'de birçok futbolcuyla iyi diyaloglarım var. Ancak Emre Belözoğlu hariç. Onun benim hakkımda böyle iyi şeyler söylemesini, övmesini bekleyemezsiniz. Fakat beni tanıyan, Daum'la çalışmanın kıymetini bilen futbolcuları ayrı tutuyorum. Bir de beni çok seven Fenerbahçe taraftarları var tabii. Daum gelirse neler yapacağını onlar daha iyi biliyorlardı. Ama bu bizim, yani taraftarların, medyanın isteğiyle olacak şey değildi. Buna başkan karar verecekti.