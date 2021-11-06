FENERBAHÇE HABERLERİ - Christoph Daum'dan Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu ile ilgili çarpıcı sözler!

Antalya'da düzenlenen "6. Efsaneler Kupası" futbol turnuvası, "Türk-Alman Dostluk Günü" etkinliği için kente gelen Daum yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü ve evindeymiş gibi hissettiğini belirtti. Türkiye'ye en son iki yıl önce Antakya'ya geldiğini ifade eden Daum, "Harika bir yerdi, daha önce hiç görmediğim bir bölgeydi. Antakya'dan çok etkilendim. Şimdi Süper Lig'de bir takımları da var. Bence rakip takımlar ve taraftarları için Hatayspor güzel bir deplasman" dedi. Spor Toto Süper Lig'i ve Fenerbahçe'yi yakından takip ettiğini kaydeden 68 yaşındaki Alman teknik adam, sarı-lacivertli ekiple gönül bağının hiç kopmayacağını aktardı.
"PEREIRA BAŞARILARIYLA ARTIK HERKESİ İKNA ETMEK ZORUNDA"
Teknik direktör Vitor Pereira'nın yönetimin derin ve dikkatli araştırması sonucu teknik direktörlük koltuğuna oturduğunu belirten Alman futbol adamı, "Pereira, tecrübeli bir teknik direktör. Şimdi sadece puanlara ve zaferlere ihtiyacı var. Başarılarıyla artık herkesi ikna etmek zorunda. Mourinho gibi olabilirsin ama maç kazanarak, puan alarak. Bunları da yapamazsan, pek tabii ki kovulursun. Ali Koç gerçekten iyi bir başkan, Vitor Pereira'yı her türlü eleştirilere rağmen destekliyor" diye konuştu.
Fenerbahçe taraftarlarının sosyal medyada kendisini teknik direktör adayı olarak göstermesini değerlendiren Daum, "İki yıl önce başkan Ali Koç ile seçimlerin ardından bir araya gelmiştim. Kendisi yeni başkandı. Ona 'Tecrübelerimle, bilgi ağımla size destek olabilirim. Fenerbahçe'de görev almak için hazırım' demiştim. İmza atmak için hazırdım. Sonra bir sonuç çıkmadı. Bu konuda ciddi bir hazırlık göremedim. Şimdi ise sadece onlara şans dileyebilirim" yorumunu yaptı.