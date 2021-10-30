Haberler Fenerbahçe Konyaspor Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci'den muhteşem frikik golü! İşte o an

Konyaspor Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci'den muhteşem frikik golü! İşte o an

Son dakika spor haberi: Konyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci, Konyaspor maçıyla sahalara döndü. 41. dakikada Pelkas'ın yerine oyuna dahil olan 26 yaşındaki futbolcu, 84. dakikada frikikten muhteşem bir gole imza attı. İşte o an...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 21:40
Konyaspor Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci'den muhteşem frikik golü! İşte o an

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip MEDAŞ Konya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı. Sakatlıktan dönen sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, takımının tek golünü muhteşem bir frikik golüyle kaydetti.

41. dakikada Dimitris Pelkas'ın yerine oyuna dahil olan İrfan Can, 84. dakikada frikikten yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu.

İşte o an...



Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

SON DAKİKA