FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Altay Bayındır şoku! Alacakları ceza...

KOÇ 'SAKIN' DEDİ AMA

"Federasyona söylüyorum, sakın bana ceza vermeye kalkmayın. Ben burada saygısızlık ve terbiyesizlik etmiyorum, durum tespiti yapıyorum. Hepimizin yaptığı bir durum tespiti. Federasyon başkanının da çoğuna katıldığını düşünüyorum" diyen Ali Koç ise 21-60 gün arasında hak mahrumiyeti ve 25 bin-135 bin TL arasında para cezası ile karşı karşıya. Erol Bilecik de başkanla aynı maddeye göre ceza alacak.