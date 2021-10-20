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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Altay Bayındır şoku! Alacakları ceza...

Fenerbahçe spor haberleri: Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelmişti. Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrılmış karşılaşma sonrası maçın hakemine tepki gösterilmişti. Tepkiler nedeniyle birçok isim PFDK'ya sevk edildi. Sosyal medya hesabından hakeme küfür eden Bright Osayi-Samuel'in en fazla ceza alan isim olması bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 09:29 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 10:10
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Altay Bayındır şoku! Alacakları ceza...

Başkan Ali Koç, Başkan Vekili Erol Bilecik, Altay ve Samuel PFDK'ya sevk edildi. Altay sportmenliğe aykırı hareketten 1-3 maç ceza alacak. "Sakın bana ceza vermeyin" diyen Koç ise 21-60 gün hak mahrumiyeti ile karşı karşıya. Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürmeden sevk edilen Samuel ise 3-7 maç ile cezalandırılabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Altay Bayındır şoku! Alacakları ceza...

Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor maçından sonra yaptıkları açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Vekili Erol Bilecik ile futbolcular Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Koç, bilecik ve Altay, Futbol Disiplin Talimatı'nın 'Sportmenliğe Aykırı Hareket' başlıklı 36. maddesinden disipline gönderildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Altay Bayındır şoku! Alacakları ceza...

O PAYLAŞIM BAŞINI YAKTI

Maçın ardından soyunma odasından "Türk hakemleri b*k gibi, tüm keyfimi kaçırdılar" paylaşımı yapan Samuel ise 'Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Tehdit Ve Tükürme' başlıklı 41. maddeden PFDK'ye verildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Altay Bayındır şoku! Alacakları ceza...

Disiplin Talimatı'nın 36. maddesine göre Altay açıklamaları nedeniyle 1-3 maç ceza alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Altay Bayındır şoku! Alacakları ceza...

KOÇ 'SAKIN' DEDİ AMA

"Federasyona söylüyorum, sakın bana ceza vermeye kalkmayın. Ben burada saygısızlık ve terbiyesizlik etmiyorum, durum tespiti yapıyorum. Hepimizin yaptığı bir durum tespiti. Federasyon başkanının da çoğuna katıldığını düşünüyorum" diyen Ali Koç ise 21-60 gün arasında hak mahrumiyeti ve 25 bin-135 bin TL arasında para cezası ile karşı karşıya. Erol Bilecik de başkanla aynı maddeye göre ceza alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Altay Bayındır şoku! Alacakları ceza...

EN AĞIR CEZA SAMUEL'E

Hürriyet'in haberine göre; Bright Osayi-Samuel ise eyleminin müsabaka görevlilerine yönelik olması nedeniyle 41. maddeye göre 3 ila 7 müsabakadan men cezası alma tehlikesi ile karşı karşıya.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Altay Bayındır şoku! Alacakları ceza...

Sportmenliğe aykırı hareketten disipline sevk edilen Fenerbahçe Kulübü'ne de eylemin resmi internet sitesinden gerçekleşmesi nedeniyle 100 binden 300 bin TL'ye kadar para cezası kesilecek.

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