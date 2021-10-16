FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş karar! Yıldız isim Trabzonspor derbisinde kulübede

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor.
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor.
Medical Park Stadyumu'nda oynananacak maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlayan Kanarya, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde rakibine üstünlük kurmaya çalışacak. Rakibi analiz eden Portekizli çalıştırıcı, takımının pas kalitesini yükseltmek istiyor.
MESUT ÖZİL VE GUSTAVO'YA GÜVENİ TAM!
Deneyimli çalıştırıcı, sahanın liderleri olarak Mesut Özil ve Gustavo'ya güveniyor. Portekizli teknik adam, Mesut sayesinde takımın pas kalitesini yükseltmek istiyor.
Bu sezon 12 resmi maçın tamamına 11'de başlayan Gustavo ise milli arada dinlenme imkanı buldu. Brezilyalı oyuncunun, Trabzonspor deplasmanında orta sahanın direnci olması bekleniyor.
FERDİ KADIOĞLU KİLİT ROLDE
Sarı-Lacivertliler, Kim Min Jae ve Szalai'nin uyumuyla birlikte özellikle Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius'un hızını kesmeyi hedefliyor. Ferdi Kadıoğlu'nun yükselen performansından da memnun olan teknik ekip, genç futbolcunun dinamizminden yararlanmayı amaçlıyor.
JOSE SOSA YEDEK KULÜBESİNDE!
Akşam'ın haberine göre; Vitor Pereira milli takımlarından dönen Dimitris Pelkas, Enner Valencia ve Serdar Aziz'in yanı sıra Jose Sosa'yı da zorlu maça yedek kulübesinde başlatacak.
İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i...
ALTAY
KIM-MIN JAE
MESUT ÖZİL
DIEGO ROSSI
BERISHA