FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş karar! Yıldız isim Trabzonspor derbisinde kulübede

MESUT ÖZİL VE GUSTAVO'YA GÜVENİ TAM!

Deneyimli çalıştırıcı, sahanın liderleri olarak Mesut Özil ve Gustavo'ya güveniyor. Portekizli teknik adam, Mesut sayesinde takımın pas kalitesini yükseltmek istiyor.

Bu sezon 12 resmi maçın tamamına 11'de başlayan Gustavo ise milli arada dinlenme imkanı buldu. Brezilyalı oyuncunun, Trabzonspor deplasmanında orta sahanın direnci olması bekleniyor.