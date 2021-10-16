Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş karar! Yıldız isim Trabzonspor derbisinde kulübede

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş karar! Yıldız isim Trabzonspor derbisinde kulübede

Son dakika spor haberi: Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan yeniden başladı. 9. haftada gözler Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye çevrilecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Teknik direktörler Abdullah Avcı ve Vitor Pereira, birbirine üstünlük kuracak planlama üzerinde çalışıyor. Kritik deplasmandan 3 puan çıkarmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe cephesinde Pereira flaş bir karar verdi. Portekizli çalıştırıcı, ilk 11'de oynaması beklenen yıldız futbolcuyu yedek kulübesinde başlatacak. İşte sarı-lacivertlilerin, derbide sahaya çıkması beklenen ilk 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 13:09
FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş karar! Yıldız isim Trabzonspor derbisinde kulübede

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş karar! Yıldız isim Trabzonspor derbisinde kulübede

Medical Park Stadyumu'nda oynananacak maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş karar! Yıldız isim Trabzonspor derbisinde kulübede

Zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlayan Kanarya, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde rakibine üstünlük kurmaya çalışacak. Rakibi analiz eden Portekizli çalıştırıcı, takımının pas kalitesini yükseltmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş karar! Yıldız isim Trabzonspor derbisinde kulübede

MESUT ÖZİL VE GUSTAVO'YA GÜVENİ TAM!
Deneyimli çalıştırıcı, sahanın liderleri olarak Mesut Özil ve Gustavo'ya güveniyor. Portekizli teknik adam, Mesut sayesinde takımın pas kalitesini yükseltmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş karar! Yıldız isim Trabzonspor derbisinde kulübede

Bu sezon 12 resmi maçın tamamına 11'de başlayan Gustavo ise milli arada dinlenme imkanı buldu. Brezilyalı oyuncunun, Trabzonspor deplasmanında orta sahanın direnci olması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş karar! Yıldız isim Trabzonspor derbisinde kulübede

FERDİ KADIOĞLU KİLİT ROLDE
Sarı-Lacivertliler, Kim Min Jae ve Szalai'nin uyumuyla birlikte özellikle Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius'un hızını kesmeyi hedefliyor. Ferdi Kadıoğlu'nun yükselen performansından da memnun olan teknik ekip, genç futbolcunun dinamizminden yararlanmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş karar! Yıldız isim Trabzonspor derbisinde kulübede

JOSE SOSA YEDEK KULÜBESİNDE!
Akşam'ın haberine göre; Vitor Pereira milli takımlarından dönen Dimitris Pelkas, Enner Valencia ve Serdar Aziz'in yanı sıra Jose Sosa'yı da zorlu maça yedek kulübesinde başlatacak.

İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş karar! Yıldız isim Trabzonspor derbisinde kulübede

ALTAY

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş karar! Yıldız isim Trabzonspor derbisinde kulübede

KIM-MIN JAE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş karar! Yıldız isim Trabzonspor derbisinde kulübede

SZALAI

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş karar! Yıldız isim Trabzonspor derbisinde kulübede

NOVAK

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş karar! Yıldız isim Trabzonspor derbisinde kulübede

OSAYI

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş karar! Yıldız isim Trabzonspor derbisinde kulübede

FERDİ

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş karar! Yıldız isim Trabzonspor derbisinde kulübede

GUSTAVO

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş karar! Yıldız isim Trabzonspor derbisinde kulübede

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