Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'dan taraftara mesaj! "Sene sonunda..."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'dan taraftara mesaj! "Sene sonunda..."

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'un konuğu oldu. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertlilerde Enner Valencia performansıyla beğeni kazandı. 2 asistle yıldızlaşan 31 yaşındaki futbolcu galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Enner Valencia, "Sene sonunda onlara güzel bir şeyler hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 18:43
FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'dan taraftara mesaj! "Sene sonunda..."

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki asistle yıldızlaşan Enner Valencia mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Enner Valencia "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Hatayspor iyi bir takım ama şükürler olsun ki 3 puanı aldık. Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım. Elimden geleni yaptım ve kazandığımız için mutluyum." dedi.

Taraftarların desteği hakkında da konuşan Enner Valencia "Taraftarın desteğinden mutluyum. Her şeyi onları mutlu etmek için yapıyoruz. İnanılmaz destek veriyorlar. Sene sonunda onlara güzel bir şeyler hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA