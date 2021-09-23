Fenerbahçe Giresunspor maçı CANLI | Fb maçı izle | Fenerbahçe Giresunspor maçı canlı skor

Fenerbahçe ve GZT Giresunspor, Süper Lig'in 6. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, Başakşehir maçında aldığı 2-0'lık mağlubiyeti unutmak ve yeniden bir seri yakalamak istiyor. Fenerbahçe - Giresunspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...



FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Serdar, Szalai, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Osayi, Mesut, Diego Rossi, Valencia

GİRESUNSPOR: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Flavio, Serginho, Balde, Diabate

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Giresunspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETİYOR?

Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanacak kritik mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Onur Özütoprak oldu.