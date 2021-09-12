Gösteri zamanı

Kanarya'dayeni transferler Mergim Berisha, Diego Rossi, Max Meyer, Burak Kapacak ve Miguel Crespo, teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla bu akşam ilk maçlarına çıkacak. Berisha ve Rossi'nin ilk onbirde yer alması bekleniyor. Meyer, Crespo ve Burak Kapacak ise yedek kulübesinde görev bekleyecek. 5 oyuncu da hafta boyunca yapılan idmanlarda oldukça istekli göründü. Forvetteki krizi çözmesi için alınan Berisha, sarı-lacivertli forma ile ilk golünü atmak için mücadele edecek.