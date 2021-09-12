Fenerbahçe Mike James ile 2 yıllık anlaşma sağladı!

Basketbolda yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe Beko için flaş bir transfer söylentisi ortaya atıldı. Igor Kokoskov'un ardından başantrenörlüğe Alexander Djordjevic'i getiren sarı-lacivertliler önemli bir transfer hamlesine hazırlanıyor.

FENERBAHÇE BEKO'YA 2 YILLIK İMZA ATACAK

Litvanyalı gazeteci Donatas Urbonas, Fenerbahçe Beko'nun Mike James ile anlaştığını duyurdu. Haberini kaynaklarına dayandıran Urbonas, sarı-lacivertlilerin ABD'li guard ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı.

CSKA MOSKOVA'DAN BROOKLYN'E GİTMİŞTİ

Ünlü basketbolcu geçtiğimiz sezon formasını giydiği CSKA Moskova ile takım içerisinde sorunlar yaşayarak Brooklyn Nets'in yolunu tutmuştu. 31 yaşındaki yıldız, CSKA Moskova formasıyla çıktığı 55 Euroleague maçında 19.3 sayı 3.1 ribaund 5.7 asist ortalamaları ile oynamıştı.

SKORER VE BİREYSEL OYUNU SEVİYOR

Ajansspor'un haberine göre Skorer özelliği ile ön plana çıkan 1.85 boyundaki guard zaman zaman takım oyunundan çıkarak bireysel oynamayı sevmesiyle tanınıyor.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Mike James daha önce Baskonia, Panathinaikos ve Armani Milano gibi Avrupa takımlarının yanı sıra NBA'de Phoenix Suns, New Orleans Pelicans ve Brooklyn Nets'te oynadı.