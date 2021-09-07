Miguel Crespo: Her şeyimi vereceğim

Fenerbahçe, önceki gün İstanbul'a getirdiği Portekiz'in Estoril Praia Kulübü'nden Miguel Crespo'yu dün önce sağlık kontrolünden geçirdi, ardından 3+1 yıllık sözleşme imzaladı... Transferi resmi sitesinden bir video ile duyuran sarı-lacivertliler, "Miguel Crespo'ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz" dedi. Portekizli orta saha oyuncusu, FBTV'ye yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp... Muazzam bir tarihe sahipler. Böyle bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Çok fazla çalışacağım ve bu forma için elimden gelen her şeyi yapacağım. Taraftarlara buradan bunun sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.