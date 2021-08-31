Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı golcü transferi adayı! Daryl Dike için kritik hafta...

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı golcü transferi adayı! Daryl Dike için kritik hafta...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Teknik Direktör Vitor Pereira'nın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Kanarya'da, gündem golcü transferi. Listesinde birçok oyuncu olan Fenerbahçe için dün yeni bir isim gündeme geldi. Yönetimin, 21 yaşındaki ABD’li forvet Daryl Dike'ın menajerine şartlarını sorduğu ileri sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 06:50
İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı golcü transferi adayı! Daryl Dike için kritik hafta...

UEFA'ya 2 Eylül'e kadar yeni futbolcu listesini vermek zorunda olan Fenerbahçe, transferde artık son düzlüğe girdi. Golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin gündemine ise yeni bir isim geldi. Yönetimin, ABD'de Orlanda City forması giyen Daryl Dike için bilgi aldığı iddia edildi. Son dönemdeki performansıyla ABD Milli Takımı'nın da kadrosuna giren 21 yaşındaki golcü futbolcu için kulübü 10 milyon euro talep ediyor.

İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı golcü transferi adayı! Daryl Dike için kritik hafta...

KRİTİK HAFTA
Geçtiğimiz sezon İngiltere Championship takımlarından Barnsley'de kiralık olarak forma giyen Dike, 19 lig maçında 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon Orlando City forması ile MLS'de 5 karşılaşmaya çıkan Daryl Dike, sahada kaldığı 295 dakikada 2 kez gol sevinci yaşadı... Başkan Ali Koç'un forvet bölgesi için kimseye açıklamadığı birkaç oyuncu için daha temasları sürdürdüğü ve bu hafta içinde bir golcüyü İstanbul'a getireceği konuşuluyor.

İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı golcü transferi adayı! Daryl Dike için kritik hafta...

Nijerya asıllı olan Daryl Dike'ın iki farklı dönemde Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike'nin kuzeni olduğu öğrenildi. Emenike'nin halasının oğlu olan Dike için dün sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.

İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı golcü transferi adayı! Daryl Dike için kritik hafta...

Profesyonel kariyerinde Orlando City ve Barnsley ile 49 resmi maça çıkan Dike, bu karşılaşmalarda 22 gole direkt katkı sağladı. 19 kez ağları sarsan ABD'li forvet, 3 de asist yaptı.

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