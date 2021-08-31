Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı golcü transferi adayı! Daryl Dike için kritik hafta...

UEFA'ya 2 Eylül'e kadar yeni futbolcu listesini vermek zorunda olan Fenerbahçe, transferde artık son düzlüğe girdi. Golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin gündemine ise yeni bir isim geldi. Yönetimin, ABD'de Orlanda City forması giyen Daryl Dike için bilgi aldığı iddia edildi. Son dönemdeki performansıyla ABD Milli Takımı'nın da kadrosuna giren 21 yaşındaki golcü futbolcu için kulübü 10 milyon euro talep ediyor.

KRİTİK HAFTA

Geçtiğimiz sezon İngiltere Championship takımlarından Barnsley'de kiralık olarak forma giyen Dike, 19 lig maçında 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon Orlando City forması ile MLS'de 5 karşılaşmaya çıkan Daryl Dike, sahada kaldığı 295 dakikada 2 kez gol sevinci yaşadı... Başkan Ali Koç'un forvet bölgesi için kimseye açıklamadığı birkaç oyuncu için daha temasları sürdürdüğü ve bu hafta içinde bir golcüyü İstanbul'a getireceği konuşuluyor.