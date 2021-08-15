Fenerbahçe taraftarından Samatta'ya büyük tepki!

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı sarı lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçta Adana Demirspor sahasında taraftarları önünde oynamanın verdiği enerjiyle sarı lacivertli kalede pek çok kez tehlike yaratırken Fenerbahçe hücumda istediğini bulamadı.



Mesut Özil'in golüne ve 3 puana rağmen sarı lacivertli taraftarlar oynanan futboldan memnun kalmazken, Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefi, ikinci yarının başında yerini Serdar Dursun'a bırakan Samatta oldu.



Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada topa tuttukları Samatta için "Forvetsiz oynuyoruz", "Samatta acaba takasla gider mi?" ve "Koskoca Fenerbahçe forvetsiz oynuyor" şeklinde ifadeler kullandı.



İşte sosyal medyada Samatta hakkında yapılan eleştirilerden bazıları:



























ERMAN TOROĞLU DA ELEŞTİRDİ



Sarı lacivertli taraftarların yanı sıra, A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu da Adana Demirspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de ilk yarı forma giyen ve performansıyla sarı lacivertli taraftarların tepkisini toplayan Mbwana Samatta hakkında sert sözler kullandı.

Toroğlu "Demek ki Samatta 6 milyon Euro'luk adam değilmiş. Bu parayı veren adama 'pardon' demek lazım" ifadelerini kullandı.



İşte Erman Toroğlu'nun Samatta yorumu:



