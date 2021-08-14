Pelkas: 3-4 hafta yokum

Antrenmanda sağ omzu çıkan Dimitris Pelkas'tan kötü haber geldi. Yunan yıldız, sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağını duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan Pelkas, "Gelecek maçlarda takıma katkı sağlayamayacak olsam da bu sakatlıktan daha güçlü döneceğim. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Antrenmanda sağ omzu çıkan Dimitris Pelkas'tan kötü haber geldi. Yunan yıldız, sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağını duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan Pelkas, "Gelecek maçlarda takıma katkı sağlayamayacak olsam da bu sakatlıktan daha güçlü döneceğim. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.