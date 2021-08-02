Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Mario Mandzukic, Nikola Maksimovic, Sead Kolasinac... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;
SEAD KOLASINAC
3'lü savunma oynayan Fenerbahçe'de hem bek hem stoper oynayabilen bir savunmacı aranıyor. Kanarya, 28 yaşındaki futbolcu Sead Kolasinac ile ilgilenmeye devam ediyor. Arsenal oyuncuyu uygun bir bedelle satmaya hazır.
SAMUEL KALU
Daha Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Samuel Kalu, yeniden Fenerbahçe'nin radarında. Sağ kanada yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Fransız ekibi Bordeaux'un yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.