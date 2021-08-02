Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Mario Mandzukic, Nikola Maksimovic, Sead Kolasinac... | FB haberleri

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe 'de gündeme gelen isimlerden biri de Miguel Borja oldu. Kanarya'nın Kolombiyalı golcü Miguel Borja için Brezilya kulübü Palmeiras'la görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

CEDRIC SOARES

Teknik direktör Vitor Pereira, hem 3-4-3'ün sağında hem de 4-4-2'de sağ bekte görev yapabilen vatandaşı Cedric'in kendileri için en uygun isimlerden biri olduğunu belirtti. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için belirlediği strateji ise satın alma opsiyonlu kiralama.