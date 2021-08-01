Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi'den Fenerbahçe yanıtı!

Taraftarlarımız rahat olmasını rica ediyorum. Bir sürü isim telafuz ediliyor. Mesela Boupendza. Biz Boupendza ile hiç görüşmedik ama zannedersiniz yarın gelecek. Vedat Muriqi iki gün tatile geliyor, 'Fenerbahçe'ye transfere geldi.' deniyor. Yok" ifadelerini kullanmıştı.
Vedat Muriqi'in 3 günlük İstanbul ziyaretinin nedeni belli oldu. İtalyan basınında yer alan habere göre golcü futbolcunun 3 günlük tatil için İstanbul'a geldiği, sonrasında ise İtalya'ya geri dönerek Lazio kampına katıldığı belirtildi.
Tatil esnasında transfere dair sorulara yanıt veren Muriqi, "Büyük ihtimalle Lazio'da kalacağım" diyerek Fenerbahçe iddialarına son vermiş oldu.