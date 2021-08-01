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Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi'den Fenerbahçe yanıtı!

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Golcü arayışlarını sürdüren ve eski golcüsü Vedat Muriqi'yi yeniden kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, Kosovalı forveti son ana kadar bekleme kararı almıştı. Yıldız futbolcudan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 15:34
Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi'den Fenerbahçe yanıtı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de tranfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen ve çalışmalarını titizlikle sürdüren Fenerbahçe'de gündeme eski golcüsü Vedat Muriqi gelmişti.

Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi'den Fenerbahçe yanıtı!

Kosovalı golcünün geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldiği ortaya çıkmış ve sarı-lacivertli takımla transfer görüşmeleri yaptığı öne sürülmüştü.

Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi'den Fenerbahçe yanıtı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün düzenlenen Divan Kurulu toplantısında Kosovalı golcünün transfer gündeminde olmadığını söylemiş ve "Transferdeki sessizliğimiz sizi ürkütmesin. Bunlar bilinçli adımlar.

Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi'den Fenerbahçe yanıtı!

Taraftarlarımız rahat olmasını rica ediyorum. Bir sürü isim telafuz ediliyor. Mesela Boupendza. Biz Boupendza ile hiç görüşmedik ama zannedersiniz yarın gelecek. Vedat Muriqi iki gün tatile geliyor, 'Fenerbahçe'ye transfere geldi.' deniyor. Yok" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi'den Fenerbahçe yanıtı!

Vedat Muriqi'in 3 günlük İstanbul ziyaretinin nedeni belli oldu. İtalyan basınında yer alan habere göre golcü futbolcunun 3 günlük tatil için İstanbul'a geldiği, sonrasında ise İtalya'ya geri dönerek Lazio kampına katıldığı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi'den Fenerbahçe yanıtı!

Tatil esnasında transfere dair sorulara yanıt veren Muriqi, "Büyük ihtimalle Lazio'da kalacağım" diyerek Fenerbahçe iddialarına son vermiş oldu.

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