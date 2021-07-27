Bu Fenerbahçe 4x4'lük!

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi oynadığı 3. hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi. Başkent ekibinin tesislerinde oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertliler; Berke, Nazım, Dirar, Lemos, Caulker, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, İrfan Can ve Samatta onbiriyle çıkarken, kaptanlık bandını Ozan taktı. Pereira yine 3'lü defansı tercih etti. Kanarya ilk yarıda fazla etkili olamazken, devre golsüz kapandı.



2. YARI GOL YAĞMURU

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 49'da Mert Hakan'ın ortasında Sangare'nin kafa vuruşuyla öne geçti: 1-0. 59'da Ozan ceza sahası dışından farkı ikiye çıkardı. 70'te Muhammed Gümüşkaya, 79'da Zajc'ın golleri skoru belirledi. Sarı-lacivertliler 2. yarıdaki futboluyla iyi sinyaller verdi. Daha önce Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden Kanarya 3'te 3 yaptı.



SAMATTA SAKATLANDI

Sarı-lacivertlilerde maça 11'de başlayan Mbwana Samatta sakatlandı. 27. dakikada iki rakip oyuncunun arasında kalarak yere düşen Tanzanyalı golcü, tedaviye rağmen oyuna devam edemeyince yerini Serdar Dursun'a bıraktı. Samatta'nın sakatlığının durumu bugün netleşecek.



MUHAMMED'E BAK!

Vitor Pereira'nın sağ bek+kanatta performansını görmek istediği Nabil Dirar fazla etkili olamazken, ikinci yarıda oyuna giren genç Muhammed Gümüşkaya attığı şık gol ve futbolu ile göz doldurdu. Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş ve Dimitris Pelkas öne çıkan diğer futbolcular oldu.