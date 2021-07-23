Bu sene iddialıyız

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, kulübün geleneksel bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu. Ali Koç, 2021-22 sezonunda şampiyonluk yolunda iddialı olduklarını belirterek, "Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu sene özellikle futbolda güzel günler yaşayacağımızın habercisi olmak istiyorum. Ben büyük konuşmayı sevmem ama bu sene inançlı ve iddialıyız. 7 senedir beklediğimiz şampiyonluğu bu sene yakalamak istiyoruz" dedi. Koç, Tokyo Olimpiyatları'na 22 sporcu göndermenin gururunu yaşadıklarını da ifade ederek, "Olimpiyat kafilesinin 5'te 1'inin bizim çocuklardan oluşuyor olmasından ne kadar gurur duysak azdır. Bizim işimiz bu ülkeye sporcu kazandırmak. İnşallah tarihteki en iyi dereceleri alırız" dedi.

BİTİNCE AÇIKLIYORUZ



Transfer çalışmalarını bu yıl gizli yürüttüklerini kaydeden Ali Koç, "Çalışmalar iyi gidiyor. Bu sene süreçleri farklı ele alıyoruz. Bazı çalışmaları bitince açıklıyoruz. Gizli kalması gerektiği için buna önem veriyoruz. Tüm şubelerde çalışmalar devam ediyor" dedi.