Pereira gerçekleri

Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, kısa sürede fark yarattı. Tüm futbolcular, yeni hocalarının antrenman metotlarından ve kendileriyle kurdukları iletişimden memnun olduğunu dile getiriyor.
Sarı-lacivertlilerinyeni teknik direktörüVitor Pereira,kısa sürede fark yarattı.Tüm futbolcular, yeni hocalarınınantrenman metotlarındanve kendileriylekurdukları iletişimdenmemnun olduğunu dile getiriyor.Kamptaki pozitifhava performanslara yansırken,Portekizli teknikadam, ilk günden bu yanaaynı taktiğin üzerinde duruyorve takıma felsefesiniezberletiyor. Tecrübelihoca, tüm futbolcularlada bire bir ilgileniyor.