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Pereira gerçekleri

Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, kısa sürede fark yarattı. Tüm futbolcular, yeni hocalarının antrenman metotlarından ve kendileriyle kurdukları iletişimden memnun olduğunu dile getiriyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Pereira gerçekleri
Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, kısa sürede fark yarattı. Tüm futbolcular, yeni hocalarının antrenman metotlarından ve kendileriyle kurdukları iletişimden memnun olduğunu dile getiriyor. Kamptaki pozitif hava performanslara yansırken, Portekizli teknik adam, ilk günden bu yana aynı taktiğin üzerinde duruyor ve takıma felsefesini ezberletiyor. Tecrübeli hoca, tüm futbolcularla da bire bir ilgileniyor.
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