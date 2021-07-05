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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Attila Szalai için flaş transfer önerisi! Marcelo Bielsa...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olan Attila Szalai bir anda taraftarların sevgilisi haline geldi. Stoper ve sol bek bölgelerinde oynayabilen 23 yaşındaki savunmacı, Macaristan'ın EURO 2020'de Almanya, Fransa ve Portekiz'in bulunduğu grupta mücadele etmesine rağmen yine de dikkatleri üzerine çekmişti. Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi, Szalai için flaş bir transfer önerisinde bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 18:13
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Attila Szalai için flaş transfer önerisi! Marcelo Bielsa...

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Attila Szalai hakkında transfer haberleri her geçen gün artıyor... Daha önce İngiliz ekiplerin West Ham United ve Leicester City'in resmi teklif yaptığı bilinen Macar futbolcu hakkında bu kez de, Macaristan milli takım teknik direktörü Marco Rossi konuştu.

Marco Rossi, Inside Football'a verdiği demeçte; Attila Szalai'nin yaz transfer döneminde Premier Lig'e transfer olması halinde Leeds United'ın ideal takım olacağını söyledi.

Haberde Marcelo Bielsa'nın, 2018'de Leeds United'ın başına geçtiğinde Kalvin Phillips'in sıradan bir oyuncu olduğunu ancak şu anda İngiltere'nin ve milli takımın en iyi orta sahalarından biri haline geldiği belirtildi.

Bielsa'nın bir oyuncunun kariyeri üzerindeki dönüştürücü etkisini belirten Marco Rossi, Attila Szalai'nin de Bielsa'nın elinde çok daha değerleneceğini söyledi. Rossi, "Szalai'nin daha kariyerinin başındayken çok değişeceğini biliyordum. Eminim Marcelo Bielsa ile birlikte daha fazla gelişecektir." dedi.

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Attila Szalai için 18 milyon Sterlin'in altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtildi.

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