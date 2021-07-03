Fenerbahçe'nin Artem Dzyuba transferi için flaş sözler! "Engelleyecekler"

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'yı takımın başına getirmesinin ardından transfer çalışmalarını hız verirken, forvet hattını güçlendirmek adına Rus golcü Artem Dzyuba ile görüşmelerine devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon Samatta'dan istediği verimi alamayan Kanarya'nın, artık bu hususta hata yapmak istemediği bilinirken, Artem Dzyuba'yı transfer ederek bu bölge içiin elini güçlendirmenin peşinde.
Rus golcünün transferine ilişkin konuşan Rus gazeteci Gennady Orlov, ülkesinin basınına şaşırtan ifadeler kullandı. Orlov, Fenerbahçe'nin Dzyuba ile görüştüğünü ifade ederken, Zenit taraftarının zorluk çıkartabileceğini dile getirdi.