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Fenerbahçe'nin Artem Dzyuba transferi için flaş sözler! "Engelleyecekler"

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira ile anlaşılmasıyla beraber, yapılacak yeni transferler için gaza bastı. Sarı lacivertlilerin gündeminde olan Rus golcü Artem Dzyuba ile ilgili Rus basınından flaş bir açıklama geldi. Gazeteci Gennady Orlov, konu ile ilgili konuşmasında görüşmelerin olduğunu ancak Artem Dzyuba - Fenerbahçe ilişkisinin arasına girebileceklerini belirtti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 18:51
Fenerbahçe'nin Artem Dzyuba transferi için flaş sözler! "Engelleyecekler"

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'yı takımın başına getirmesinin ardından transfer çalışmalarını hız verirken, forvet hattını güçlendirmek adına Rus golcü Artem Dzyuba ile görüşmelerine devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Artem Dzyuba transferi için flaş sözler! "Engelleyecekler"

Geçtiğimiz sezon Samatta'dan istediği verimi alamayan Kanarya'nın, artık bu hususta hata yapmak istemediği bilinirken, Artem Dzyuba'yı transfer ederek bu bölge içiin elini güçlendirmenin peşinde.

Fenerbahçe'nin Artem Dzyuba transferi için flaş sözler! "Engelleyecekler"

Rus golcünün transferine ilişkin konuşan Rus gazeteci Gennady Orlov, ülkesinin basınına şaşırtan ifadeler kullandı. Orlov, Fenerbahçe'nin Dzyuba ile görüştüğünü ifade ederken, Zenit taraftarının zorluk çıkartabileceğini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin Artem Dzyuba transferi için flaş sözler! "Engelleyecekler"

"TARAFTARLAR ENGELLEYEBİLİR"
Gennady Orlov, Dzyuba'nın, Fenerbahçe ile olası anlaşması sonrası Zenit taraftarlarının arayaya girebileceğini ifade ederken, konuşmasında şu sözlere yer verdi;

Fenerbahçe'nin Artem Dzyuba transferi için flaş sözler! "Engelleyecekler"

"Fenerbahçe'nin Artem Dzyuba transferi için pazarlık yapıyor olması olağan bir durum, bunda şaşırılacak bir şey yok. Ayrılıp ayrılmama konusunda kararı kendisi verecek, kimse onun kararına karışamaz. Ama bu çok da kolay olmayacak.

Fenerbahçe'nin Artem Dzyuba transferi için flaş sözler! "Engelleyecekler"

Zenit taraftarlarının bu transferini engellemesi olası bir durum. Onun kararını etkileyebilirler. Gözterdiği etkileyici performansın ardından ayrılığı, ona ters tepebilir."

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