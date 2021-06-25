Artık sahnedeyim

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'u sert sözlerle eleştirdi. Çırağan Sarayı'nda eski yöneticilerle birlikte basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, seçimden sonra konuşmama kararı aldıklarını belirterek, "Söz konusu süreçte tahrik edildik. Biz bu tuzaklara düşmedik çünkü Fenerbahçe yönetimine bir bahane olmaması için bu tutumu sergiledik. Bugün Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğümüz için toplandık. Bugünden sonra Fenerbahçe'ye yapılacak olan zararların karşısında kamuoyunu bilgilendireceğiz ve gereken hareket neyse yapacağız" dedi

3 YILDIR HEP ENKAZ EDEBİYATI

Üç senedir enkaz edebiyatı yapıldığını vurgulayan Aziz Yıldırım şöyle devam etti: "Biz çok kötü bir mali tablo aldık' deniliyor, biz öyle bir tablo bırakmadık. Geldiğimde Dereağzı'nda bir tek tesis vardı. Kapısı yoktu. Üker Stadı'nı bankadan borç alarak yaptık. Ali Şen'den ben başkanlığı aldığım zaman gazetelerde 'borç 5.5 trilyon' yazıyordu. Biz buradan geldik buralara. Seçildi diyor ki; 'ben bu 3 senede çok sıkıntılar çektim'. Hapis mi yattın? Bugüne kadar bunlar hiçbir tane ağaç diktiler mi. Kulübün oraya bekçi kulübesi yaptılar, bunun dışında başka bir şey yok."

ŞAMPİYONLUK YOKSA BAŞARISIZ

Ali Koç'un 'şampiyonluk sözü vermedim' sözlerini de eleştiren Aziz Yıldırım, "16 bin kişi beyaz atlı prens olarak gördü seni. Gelecek pamuk prensesi alıp uçuracaktın. Fenerbahçe tarihinde iki defa futbol takımı küme düşüyordu. Biz, Ali Şen zamanında 1980'lerde averajla kümede kaldık. Bir de bundan 3 sene önce Ali Koç'la son 3-4 maç kala küme düşmekten kurtulduk. Bu sene de üçüncü olduk. Ali Koç şunu bilmeli, Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçeliler, ondan başarılı bir futbol takımı bekliyor. 'Ben şampiyonluk sözü vermedim' diyor. Fenerbahçe Başkanı olan şampiyonluk sözü vermeye mecburdur. Biz şampiyon olamazsak başarılı değilizdir" diye konuştu

ŞEFFAF OLACAĞINI SÖYLEDİ, YAPMADI

Ali Koç'un 'İsviçre saati gibi bir kulüp almadım' sözlerine karşılık veren Aziz Yıldırım, "Bize göre de İsviçre saati gibi çalışan gurur duyduğumuz bir Fenerbahçe vardı ama şimdi ne haldeyiz biliyorsunuz. Ali Koç ne vadetti? Kulübün şeffaf olacağını söyledi ama maalesef olmadı, olamaz da. Fenerbahçe'de o kadar çok sponsor vardı ki. Biz kime gitsek saygıyla bakıyordu. Şimdi Koç Grubu'nun tüm şirketli Fenerbahçe'de sponsor. Kendisi gittiği zaman bu sponsorluklar devam edecek mi? Etmeyecekse büyük sıkıntı başlayacak. Çok tehlikeli bir durum bu." dedi.

500 MİLYON EURO MAL VARLIĞI BIRAKTIM

340 milyon euro borç bıraktığının söylendiğini dile getiren Aziz Yıldırım: "270 milyon euro ben size borç bırakmışım, 75 milyon euro hemen alacağınız arsa var diye gösterdim. Beceremediniz. Sonra oradan da düştü, ben size 200 milyon borç bıraktım enkaz işte bu. Ben diyorum ki 500 milyon euro mal varlığı bıraktım. 200 milyon euro da borç bıraktım diyorum hadi o 300 olsun. Eğer bu 300, 500'ü geçerse ben bunu ödemeye hazırım. Bir daha enkaz edebiyatı yapmayın bana. Galatasaray'dan da Beşiktaş'tan da iyi durumdayız. Öyle iftira atmak yok

BİR TEK ALEX KALDI

Ali Koç'un kendisinin kulüpten gönderdiklerini geri aldığını vurgulayan Aziz Yıldırım, "Ersun Yanal giremez dedim, getirdiler. Caner ve Gökhan giremez dedim, getirdiler. Hepsini denediler olmadı. Bir tek Alex kaldı, onu da getirsinler bitsin" derken, "Fenerbahçe bayraklarını hazırlayın güneşin doğuşunu izleyeceğiz.' dedi. Bilmediği bir şey var. Kalamış'ta güneş batar mehtap vardır" göndermesinde bulundu.

16. MADDEYİ GERİ ÇEKSİNLER

* Ben hayatımda bilerek hiç yalan söylemedim. Yalan söyleseydim hapis yatmazdım. Seni affetmem bunu bil. Seni bu seyirciyle göndereceğim. * Bizle rakip olmanın tek şartı var; 20 sene başkanlık yapıp o başarıları alacaksın, stadı tekrardan yapacaksın, tesisleri yıkıp yeniden yapacaksın. * Ben buraya kadar sabrettim artık etmem. Her gecenin bir sabahı olmaz beni kızdırmayın. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim, 30 yılımı bu kulübe verdim. * Üç senede bir şampiyon olduk biz. 6 senede bir defa oldu, diyor. Dokuz senede 4 defa kazanmışız. Ya hesap bilmiyor ya da başka söylüyorlar. * 30 yaşından büyük oyuncu almayacağız, gençleştireceğiz, dedi. Herkesi kandırdı. Biz Fenerbahçeliler safız ya. * 16. maddeye karşıyım. Burada bir rakam yok. Yüzde 50'ye kadar sattı diyelim. Bunların değeri nedir? Bunu geri çeksinler. * Volkan Ballı'yı göndermezsen seninle beraber göndereceğim. 3 Temmuz'a ihanet edenlere bu kulüp içinde yer yok. Bunları temizle kulüpten.

GEREĞİNİ YAPMAYACAKSAN ADAY OLMA

"Rahmi Koç'a saygım ve sevgim var. Hapishanede gelip beni ziyaret etti. Onu kıracak diye valla çekiniyorum. Ama Ali Koç çekinmiyor. Sen Koç'sun ya ama farkında değilsin. Sen benim gibi babası öğretmen aile çocuğu değilsin. Sen gereğini yap, yapmayacaksan aday olma. Burada 34 bin üye var birisi çıkar elbet. Bak rakip seçim yapıyor 5 tane aday çıkıyor. Bizde niye çıkmıyor? Biz niye halka açtık kulübü? Niye çıkmıyorlar? Ben kalacaksam ömür boyu açmazdım. Korkmayın, çıkın aday olun. Kaybedin ne olacak, biz de kaybettik."

TEKRAR BAŞKANLIĞI DÜŞÜNMÜYORUM

Aziz Yıldırım, Ali Koç'un kendisi ile yarışmaya çalıştığını ileri sürdü: "Benimle yarışamazsın, ben sokakta büyüdüm. Ben bilye oynuyorum, sen pamuklara sarılarak yaşadın, biz çok dayak yedik. Ama Allah aşkına biraz yanına sağlam bir yönetim al. Yine duyduğum isimlerle gidersen olmaz. Benim yönetimimden bir başkan Ali Koç, bir de TFF Başkanı Nihat Özdemir çıktı. Hepsinin titri vardı. Bir daha hayatta düşünmüyorum başkanlığı. Arkadaşlarımdan biri olursa destekleyeceğim."

HİÇ KİMSE BU KULÜBÜ SATAMAZ

Geçmişte Fenerbahçe'yi Katarlılara satacağı yönünde çıkan söylentilerle ilgili de konuşan Aziz Yıldırım, "O reklam işiydi, olmadı. Fenerbahçe'nin satılabilmesi için tüzük gereği genel kurul karar vermesi lazım. Genel kurul karar vermediği sürece siz yapamazsınız. Benim hayatım boyunca böyle bir düşüncem olmadı. Adı ne olursa olsun hiç kimse bu kulübü satamaz, peşkeş çekemez." diye konuştu.

3 TEMMUZ'DA YALNIZ BIRAKTI

Yıldırım, Ali Koç'un 3 Temmuz sürecinde kendisini yalnız bıraktığını söyledi: "2009 yılında dünyanın en çok gelir getiren kulüpleri arasında 19'uncu sırada olan kulüp, 20 takımlı listeye giren ilk Türk takımı oldu. 2011'de Fenerbahçe'nin bütçesini 250 milyon dolara bağladık. Daha sonra araya 3 Temmuz girdi. Ali Koç bu 3 Temmuz'un neresinde ben anlamadım. Bir gün bakıyorsun '3 Temmuz kırmızı çizgimiz', bir bakıyorsun '2013'ten sonra yönetimin başarısızlığıdır' diyor. Ya 3 Temmuz'dayız ya değiliz." dedi.

50 MİLYON VERİP 292 MİLYON BORÇLANDIRDI

Koç'un Fenerbahçe Kulübü'ne 50 milyon dolar verip 292 milyon borçlandırdığını kaydeden Aziz Yıldırım, "50 milyon dolar kulübe vermiş. 292 milyon kulübü kendine borçlandırmış. Bunun üzerine temlik koydurdu mu, cevap versin. 151 milyon euro verecekti hani?