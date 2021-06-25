Ali Koç tek aday

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul, bugün başlıyor. Ülker Stadı'nda saat 10.30'da başlayacak kurulun ilk gününde yönetim, denetleme kurulunun ibra edilmesi ve 2021 yılı bütçesi üyelerin oylarına sunulacak. Aday olacağını açıklayan Engin Verel'in bu kararından vazgeçmesinin ardından Ali Koç'a karşı adaylığını duyuran Eyüp Yeşilyurt'un da yeterli imzayı toplayamadığı belirtildi. Ali Koç'un seçime tek aday olarak girmesi beklenirken, yarın da oy işlemi yapılacak. Kongre öncesinde sarı-lacivertlilerde 29 bin 9 kişinin oy kullanma hakkı olduğu belirtildi. Bu arada eski başkan Aziz Yıldırım'ın kongrede de kürsüye çıkıp, konuşma yapması bekleniyor.