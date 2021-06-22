Son dakika spor haberi: Ali Koç'la 9.5 ay hocasız! İşte Fenerbahçe'nin yanıt beklediği isimler

Kanarya'da 3 Haziran 2018'de yapılan kongreyi Aziz Yıldırım'a karşı açık farkla kazanarak başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç bugüne kadar geçiciler dahil olmak üzere toplam 6 teknik adam ile çalıştı. Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu takımı yöneten hocalar oldu. Her sezon çift dikiş yapan Koç, gönderdiği hocanın ardından yenisini bulurken oldukça zorlandı.

85 GÜN OLDU!

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe'de 1113 gündür başkanlık yapan Ali Koç'un ana teknik direktörsüz geçen süresi dün itibarıyla 291 güne ulaştı. Bu süre 9.5 aya karşılık geliyor. Erol Bulut ile yolların ayrılmasından bu yana ise 85 gün geçti. Görüştüğü isimlerin çoğundan olumsuz yanıt alan başkan Ali Koç'un bu hafta bir teknik adam ile son noktayı koyması ve kongrede ya da sonrasında ismini açıklaması bekleniyor.

GÜNDEMDEKİLER:

Marco Silva: CSKA Moskova ve F.Bahçe arasında tercih yapacak.

Luis Castro: Katar ile F.Bahçe arasında seçim yapacak.

Lucien Favre: Teklifi kabul etmedi.

Benitez: Everton devreye girince, F.Bahçe'yi 2. plana aldı.

Dalic: Teklif yapıldığı söylendi, 'Haberim yok' dedi.

Fonseca: Tazminat sorunu nedeniyle Tottenham ile anlaşamadı, zor.

Paulo Sousa: Teklif gittiği doğrulandı. Polonya ile Euro 2020'de.

Angelovski: Kuzey Makedonya'nın hocası. Listeye yeni girdi.

Christoph Daum: Son çare olarak adı geçiyor.

Joachim Löw: İlk hedefti ancak dinleneceğini açıkladı.

Flores ve Schuster: İki hocanın adı da F.Bahçe ile anıldı.

COCU, YANAL VE BULUT ARASINDAKİ SÜRE FARKLARI:

Cocu-Ersun Yanal: 47 gün

Ersun Yanal-Erol Bulut: 159 gün

Erol Bulut- yeni hoca: 85 gün