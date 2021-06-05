Abel Ferreira'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt!

Palmeiras'ın Portekizli teknik direktörü Abel Ferreira, Brezilya Kupası'nda 1-0 kazandıkları CRB maçının ardından sorulan Fenerbahçe iddialarına, "Bu sorunun yeri burası değil. Burada maçı konuşuyoruz" cevabını verdi. 42 yaşındaki çalıştırıcının, sarı-lacivertli takımdan teklif aldığı iddia ediliyor.
FARKE SOĞUK!
İngiliz gazeteci Connor Southwell, 4 yıldır Norwich City'yi çalıştıran Alman teknik direktör Daniel Farke'nin Fenerbahçe'nin teklifine olumsuz yanıt verdiğini iddia etti. Southwell, "F.Bahçe, Farke'ye ilgi gösteren ilk takım değil. Farke geçen yıl da Bournemouth ve Frankfurt'a olumsuz yanıt vermişti" dedi.
BIELSA EL YAKTI
Başkan Ali Koç'un gönlündeki teknik adam olduğu belirtilen Marcelo Bielsa'nın 2 yıllık sözleşme ve senelik 5.5 milyon euro maaş talebinde bulunduğu belirtildi. Henüz Leeds United ile sözleşme uzatmayan 65 yaşındaki Arjantinli'nin kararını önümüzdeki günlerde vereceği bildirildi.