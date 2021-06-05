Haberler Fenerbahçe Abel Ferreira'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt!

'dan iddialarına yanıt!

'ın Portekizli teknik direktörü , 'nda 1-0 kazandıkları maçının ardından sorulan iddialarına, "Bu sorunun yeri burası değil. Burada maçı konuşuyoruz" cevabını verdi. 42 yaşındaki çalıştırıcının, sarı-lacivertli takımdan teklif aldığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Abel Ferreira'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt!

'ın Portekizli teknik direktörü , 'nda 1-0 kazandıkları maçının ardından sorulan iddialarına, "Bu sorunun yeri burası değil. Burada maçı konuşuyoruz" cevabını verdi. 42 yaşındaki çalıştırıcının, sarı-lacivertli takımdan teklif aldığı iddia ediliyor.

FARKE SOĞUK!
İngiliz gazeteci , 4 yıldır 'yi çalıştıran Alman teknik direktör 'nin Fenerbahçe'nin teklifine olumsuz yanıt verdiğini iddia etti. Southwell, ", Farke'ye ilgi gösteren ilk takım değil. Farke geçen yıl da ve 'a olumsuz yanıt vermişti" dedi.

BIELSA EL YAKTI
Başkan 'un gönlündeki teknik adam olduğu belirtilen Marcelo 'nın 2 yıllık sözleşme ve senelik 5.5 milyon euro maaş talebinde bulunduğu belirtildi. Henüz ile sözleşme uzatmayan 65 yaşındaki Arjantinli'nin kararını önümüzdeki günlerde vereceği bildirildi.

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