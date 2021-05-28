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İranlı voleybolcu Mousavi'yi transfer etti

Voleybolda transfer çalışmalarını sürdüren , İranlı orta oyuncu 'yi kadrosuna kattı. Transfer sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden duyuruldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 13:39
Fenerbahçe İranlı voleybolcu Mousavi'yi transfer etti

, İranlı orta oyuncu 'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ", yeni sezon yapılanması kapsamında 'nın başarılı orta oyuncusu Seyed Mohammad Mousavi'yi kadrosuna kattı. , ve 'nde 'en iyi orta oyuncu' ödüllerinin sahibi Mousavi'ye sarı-lacivertli ailemize hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mousavi, ve 'da görev yaptıktan sonra 'nın takımında forma giymişti.

İran Milli Takımı'nda 2008'den bu yana oynayan 33 yaşındaki Mousavi, 'nde gösterdiği performansla "en iyi orta oyuncu" ödülünün sahibi olmuştu.

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