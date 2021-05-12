Fenerbahçe'den harakiri!

Fenerbahçe tarihi şampiyonluk fırsatını kullanamadı. Sarı-lacivertliler, kazansa son haftaya lider gireceği maçta Kadıköy'de Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek kahretti. Kanarya'nın son haftalarındaki futbolundan eser yoktu. Konuk Sivasspor bunu iyi değerlendirdi. 45+1'de Kayode, ikinci yarının başında Hakan Arslan ile 2-0 öne geçti. Fenerbahçe'ye Cisse'nin golü yetmedi.

Emre Belözoğlu yönetimindeki 9. maçta ilk yenilgisini alan Fenerbahçe 79 puanda kalırken, puan cetvelinde 3. sıraya geriledi. Avantajı rakiplerine kaptıran Kanarya'nın şampiyon olabilmesi için son hafta Kayserispor'u deplasmanda yenmesi, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ise kaybetmesi gerekiyor. İkincilik içinse Fenerbahçe'nin kazanıp, Galatasaray'ın yenilmesi yeterli olacak. Aksi sonuçlarda ise sarı-lacivertliler sezonu 3. sırada tamamlayacak.