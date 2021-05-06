Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'ye 19'luk yeni Pelkas!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye 19'luk yeni Pelkas!

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sezon sonunda birçok futbolcu ile yolların ayrılması beklenen sarı-lacivertliler sürpriz bir isim için devreye girdi. , 'un 19'luk yıldızını kadrosuna katmak istiyor. İşte o isim ve son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 13:32
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'ye 19'luk yeni Pelkas!

'de bu sezon transferler istenilen katkıyı verememiş durumda.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'ye 19'luk yeni Pelkas!

Samatta, Cisse, Lemos, Tisserand gibi oyuncular hayal kırıklığı yaratmış durumda. Diğer yandan en verimli transfer olarak Szalai ve Pelkas öne çıktı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'ye 19'luk yeni Pelkas!

Bu sezon özellikle deplasmanda Pelkas'tan çok iyi verim alan önümüzdeki yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'ye 19'luk yeni Pelkas!

FENERBAHÇE'DE HEDEF YENİ KANAT OYUNCUSU

bir kanat oyuncusu arıyor. Bruma bu ligde performansı iyi olan bir oyuncu. PSV, Bruma için 7 milyon Euro istiyor fakat Fenerbahçe bu bonservis bedelini vermez.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'ye 19'luk yeni Pelkas!

FENERE YENİ PELKAS: TZOLIS

'ta forma giyen kanat forvet Christos Tzolis gelecek sezon için 'nin planlama yaptığı oyuncular arasında.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'ye 19'luk yeni Pelkas!

Pelkas'tan üst düzey verim alan , ikinci bir Yunan oyuncu için harekete geçecek.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'ye 19'luk yeni Pelkas!

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

19 yaşındakş sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro... Tzolis ayrıca sezon başında 'un Beşiktaş'ı 3-1 yendiği Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki karşılaşmada da 2 gol atmıştı.

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