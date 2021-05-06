Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'ye 19'luk yeni Pelkas!

Fenerbahçe'de bu sezon transferler istenilen katkıyı verememiş durumda.
Fenerbahçe'de bu sezon transferler istenilen katkıyı verememiş durumda.
Samatta, Cisse, Lemos, Tisserand gibi oyuncular hayal kırıklığı yaratmış durumda. Diğer yandan en verimli transfer olarak Szalai ve Pelkas öne çıktı.
Bu sezon özellikle deplasmanda Pelkas'tan çok iyi verim alan Fenerbahçe önümüzdeki yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.
FENERBAHÇE'DE HEDEF YENİ KANAT OYUNCUSU
Fenerbahçe bir kanat oyuncusu arıyor. Bruma bu ligde performansı iyi olan bir oyuncu. PSV, Bruma için 7 milyon Euro istiyor fakat Fenerbahçe bu bonservis bedelini vermez.
FENERE YENİ PELKAS: TZOLIS
PAOK'ta forma giyen kanat forvet Christos Tzolis gelecek sezon için Fenerbahçe'nin planlama yaptığı oyuncular arasında.
Pelkas'tan üst düzey verim alan Fenerbahçe, ikinci bir Yunan oyuncu için harekete geçecek.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
19 yaşındakş sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro... Tzolis ayrıca sezon başında PAOK'un Beşiktaş'ı 3-1 yendiği Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki karşılaşmada da 2 gol atmıştı.