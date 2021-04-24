Haberler Fenerbahçe Sosa’nın sanat aşkı

’nın sanat aşkı

'nin orta sahadaki yıldızı , futbol dışında sanata olan ilgisiyle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Sosa’nın sanat aşkı

'nın orta sahadaki yıldızı , futbol dışında sanata olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Arjantinli futbolcu, geçtiğimiz günlerde ünlü heykeltıraş 'nin hayat verdiği yüzü olmayan kız koleksiyonundan özel bir parça satın aldı. Ginali, hakkında, "Sosa çok modern ve ince zevkleri olan bir insan. Vücudunda yer alan dövmelerin de aslında bir dışavurum olduğunu düşünüyorum. Resime ve heykele olan ilgisini bildiğim bir insana özgün bir eser ortaya çıkardığım için mutluyum" diyor.

SON DAKİKA