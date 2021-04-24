Sosa’nın sanat aşkı

Kanarya'nın orta sahadaki yıldızı Jose Sosa, futbol dışında sanata olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Arjantinli futbolcu, geçtiğimiz günlerde ünlü heykeltıraş Gina Ginali'nin hayat verdiği yüzü olmayan kız koleksiyonundan özel bir parça satın aldı. Ginali, Sosa hakkında, "Sosa çok modern ve ince zevkleri olan bir insan. Vücudunda yer alan dövmelerin de aslında bir dışavurum olduğunu düşünüyorum. Resime ve heykele olan ilgisini bildiğim bir insana özgün bir eser ortaya çıkardığım için mutluyum" diyor.