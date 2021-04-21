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Son dakika haberleri | 'de planı!

'in 36. haftasını bay geçen , gözünü 37. haftada oynanacak maçına çevirdi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını tamamen atlatan 'in de bu maçta kadroya dönmesi bekleniyor. Teknik direktör , dünyaca ünlü yıldız için planını da belirledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 10:06
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Mesut Özil planı!
'de yönetiminde yepyeni bir dönem yaşanıyor. Kariyerindeki ilk teknik direktörlük dönemini yaşayan Belözoğlu, ilk 1 ayını tamamladı.

25 Mart'ta görevi 'tan devralan 41 yaşındaki isim, zor, ama memnun eden bir süreci geride bıraktı. Ligde 4 maça çıkan Belözoğlu, 3 galibiyet 1 beraberlikle kritik süreci 10 puanla geçti.

Şampiyonluk yarışında takımıyla beraber yeniden umutlanan genç çalıştırıcı, birçok önemli karara da imza attı. Belözoğlu ve teknik heyet; - gibi iki flaş transferi takıma kazandırdı, 'ya beklediği liderliği bıraktı, 'nun yedekliği krize çevrilmeden çözüldü, forvet konusunda kararı alındı, 'a özgürlük tanındı ve 'a beklediği rahatlık sağlandı. Ancak iş yükü daha da arttı. 'a puan farkı olarak yaklaşılmasıyla Emre Belözoğlu mesaisi çoğaldı.

MESUT ÖZİL'İ TAKIMA KAZANDIRACAK

Milliyet'in haberine göre ligde 6 maç ve 25 günlük süresi olan sarı-lacivertli hoca, iyileşen 'i takıma kazandırmak, maksimum puanı yakalamak ve yaşanacak stresli süreci idare etmekle yükümlü olacak. Zor kısmı aşan Emre Belözoğlu, daha zor kısma adım atacak.

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