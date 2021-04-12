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'nin yeni hocası mi olacak? Cevap geldi!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına 'nu getirmesine karşın, ile görüşme gerçekleştirmişti. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre tecrübeli teknik adam, sarı lacivertlilere cevabını verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 18:18
Fenerbahçe'nin yeni hocası Maurizio Sarri mi olacak? Cevap geldi!

, Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından Teknik Sorumlu olarak 'nu takımın başına getirmiş ancak çeşitli teknik adamlarla görüşme gerçekleştirmişti.

Bu isimlerden birinin olduğu ifade edilirken İtalyan basınından konu ile ilgili önemli bilgiler geldi.

SARRI CEVABINI VERDİ
Aktarılanlara göre Sarri, Fenerbahçe ile beraber kendisine teklif yapan Fransız ekibi Marsilya'yı reddetti.

İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR
Öte yandan Sarri'nin Roma ya da Napoli'de kariyerine devam etmek istediği ifade edildi.

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