Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Gaziantep FK maçı öncesi Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar! Samatta ve Cisse...

maçı öncesi 'ndan sürpriz karar! ve Cisse...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler Süper Lig'in 34. haftasında ile karşı karşıya gelirken, teknik direktör 'ndan sürpriz bir karar geldi. Belözoğlu, ve Cisse'yi 11'de tercih etmedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 19:19
Fenerbahçe Gaziantep FK maçı öncesi Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar! Samatta ve Cisse...

'de teknik direktör , maçında flaş bir kararın altına imza atarak maça mevkisi forvet olmayan ile çıkma kararı aldı.

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan ve Cisse'ye karşısında forma vermeyen Emre Belözoğlu, takımın kanat oyuncusu Enner Valencia'yı forvet mevkisinde sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de 25 Süper Lig maçına çıkan ve 5 gol kaydeden Samatta, son olarak Malatyaspor karşısında ilk 11'de başlamış ve performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana fazla forma şansı bulamayan ve oynadığı maçlarda da etkisiz kalan de sarı-lacivertli forma altında çıktığı 21 Süper Lig maçında 4 golün altına imza attı.

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