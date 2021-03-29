Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Diego Perotti müjdesi! Antrenmanda...

Son dakika spor haberleri: 'ye müjdesi! Antrenmanda...

'nin yıldız futbolcusu , sezonun ilk yarısında oynanan derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kaldı. Tedavisini yurtdışında tamamlamasının ardından 'a dönen Arjantinli yıldız bireysel çalışmalarına başlamıştı. Sarı-lacivertliler, teknik sorumlu yönetiminde maçı hazırlıklarını sürdürdü ve idmanda Diego Perotti sürprizi yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 13:22
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Diego Perotti müjdesi! Antrenmanda...

Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel 'u konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Diego Perotti müjdesi! Antrenmanda...

Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu yönetiminde tamamı basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Diego Perotti müjdesi! Antrenmanda...

Futbolcuların 5'e 2, dar alanda 4 kaleli oyun ve çift kale maçla tamamladığı idmanda, da oyuncularla çalışmalarda yer aldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Diego Perotti müjdesi! Antrenmanda...

Milli takımlarda bulunan 9 oyuncunun yanı sıra Kovid-19 testleri pozitif çıkan 5 futbolcu idmana katılmadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Diego Perotti müjdesi! Antrenmanda...

Kaleci Harun Tekin gribal enfeksiyon nedeniyle idmana çıkamazken, birkaç gün içinde fıtık ameliyatı olması beklenen Sadık Çiftpınar da çalışmada bulunmadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Diego Perotti müjdesi! Antrenmanda...

TAKIMA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR!
'ye 'den müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertli formayla yalnızca 4 maça çıkabilmesine rağmen kısa sürede kalitesini gösteren Arjantinli yıldız, sakatlığının ardından takıma dönmeye hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Diego Perotti müjdesi! Antrenmanda...

ANTRENMANDA DÜZ KOŞU YAPTI!
32 yaşındaki Arjantinli futbolcu, yönetiminde gerçekleşen antrenmanda bireysel olarak koşu çalışmaları yaptı. 'nin yakın bir zaman içinde takımla antrenmanlara da başlaması bekleniyor. Yıldız ismin sezon bitmeden takıma katılma ve süre ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Diego Perotti müjdesi! Antrenmanda...

4 aydır sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Perotti, bu sezon sarı lacivertli takım ile sadece 4 maça çıkabilmişti. Arjantinli futbolcu çıktığı 4 maçta 3 gol atmayı başarmıştı.

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