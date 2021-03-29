Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Diego Perotti müjdesi! Antrenmanda...

Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde tamamı basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların 5'e 2, dar alanda 4 kaleli oyun ve çift kale maçla tamamladığı idmanda, Emre Belözoğlu da oyuncularla çalışmalarda yer aldı.
Milli takımlarda bulunan 9 oyuncunun yanı sıra Kovid-19 testleri pozitif çıkan 5 futbolcu idmana katılmadı.
Kaleci Harun Tekin gribal enfeksiyon nedeniyle idmana çıkamazken, birkaç gün içinde fıtık ameliyatı olması beklenen Sadık Çiftpınar da çalışmada bulunmadı.
TAKIMA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR!
Fenerbahçe'ye Diego Perotti'den müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertli formayla yalnızca 4 maça çıkabilmesine rağmen kısa sürede kalitesini gösteren Arjantinli yıldız, sakatlığının ardından takıma dönmeye hazırlanıyor.
ANTRENMANDA DÜZ KOŞU YAPTI!
32 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda bireysel olarak koşu çalışmaları yaptı. Diego Perotti'nin yakın bir zaman içinde takımla antrenmanlara da başlaması bekleniyor. Yıldız ismin sezon bitmeden takıma katılma ve süre ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.
4 aydır sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe formasından uzak kalan Perotti, bu sezon sarı lacivertli takım ile sadece 4 maça çıkabilmişti. Arjantinli futbolcu çıktığı 4 maçta 3 gol atmayı başarmıştı.