Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Diego Perotti müjdesi! Antrenmanda...

ANTRENMANDA DÜZ KOŞU YAPTI!

32 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda bireysel olarak koşu çalışmaları yaptı. Diego Perotti'nin yakın bir zaman içinde takımla antrenmanlara da başlaması bekleniyor. Yıldız ismin sezon bitmeden takıma katılma ve süre ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.



