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Son dakika haberi: 'ndan ilk açıklama geldi! "İnanıyorum iyi olacak"

Son dakika spor haberi: Sezon sonuna kadar 'nin teknik direktörlüğünü yapacak olan ilk antrenmanında açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Ortada başarı ya da başarısızlık varsa bir kişiye mal edilemez. Beraberce sahipleneceğiz. Allah utandırmasın, inanıyorum iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 19:07 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 19:33
Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'ndan ilk açıklama geldi! "İnanıyorum iyi olacak"

Son dakika spor haberi: Sezon sonuna kadar 'nin teknik direktörlüğünü yapacak olan ilk antrenmanında açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:

Bugünden itibaren son 10 maçın her puanına talip bir şekilde beraberce çalışacağız. Sonunun güzel olacağına yürekten inanıyorum, burada bulunan herkesin inandığına da eminim.

Ben içinizden birisiyim. Sahada beraber oynadığım, kader birliği yaptığım çok değerli arkadaşlarım var.

30 hafta buraya kadar getirdik. ve ekibinin de çok katkısı var. Ortada başarı ya da başarısızlık varsa bir kişiye mal edilemez. Beraberce sahipleneceğiz. Allah utandırmasın, inanıyorum iyi olacak.

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