Yaparsınız!

Ali Koç ve yöneticiler bir kez daha Samandıra’ya giderek oyunculara 3 puan terapisi yapacak.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 23:04Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 06:50
Kader derbisi öncesi yönetim de harekete geçti. Zorlu maçtan önce başkan Ali Koç ve yöneticiler, Samandıra'ya giderek teknik heyet ve oyuncularla görüşecek. Geçmişin bir kenara bırakılması ve sadece Beşiktaş maçına konsantre olunması istenecek. Takım olarak kalitelerini sahaya yansıtmaları halinde Beşiktaş'ı yenecek güce sahip oldukları mesajı verilecek. Trabzonspor maçından önce de benzer terapi yapılmış ve olumlu sonuç alınmıştı. Yönetim, Beşiktaş'ı da yenip şampiyonluk yarışını sürdüreceklerine inanıyor.