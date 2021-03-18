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Yaparsınız!

ve yöneticiler bir kez daha Samandıra’ya giderek oyunculara 3 puan terapisi yapacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 23:04 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 06:50
Yaparsınız!
Kader derbisi öncesi yönetim de harekete geçti. Zorlu maçtan önce başkan ve yöneticiler, Samandıra'ya giderek teknik heyet ve oyuncularla görüşecek. Geçmişin bir kenara bırakılması ve sadece maçına konsantre olunması istenecek. Takım olarak kalitelerini sahaya yansıtmaları halinde Beşiktaş'ı yenecek güce sahip oldukları mesajı verilecek. maçından önce de benzer terapi yapılmış ve olumlu sonuç alınmıştı. Yönetim, Beşiktaş'ı da yenip şampiyonluk yarışını sürdüreceklerine inanıyor.
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